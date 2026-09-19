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पिता कंडक्टर, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता... कौन हैं दीपांशु शोकीन, जो NSUI से बगावत करके बने DUSU उपाध्यक्ष?

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल करके अध्यक्ष पद जीता. उन्होंने NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया, जिन्हें 22,523 वोट मिले. दीपांशु शोकीन ने उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर इतिहास रच दिया. दीपांशु को कुल 30,615 वोट मिले.

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Rishi Kant

Updated : Sep 19, 2026, 08:06 PM IST

पिता कंडक्टर, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता... कौन हैं दीपांशु शोकीन, जो NSUI से बगावत करके बने DUSU उपाध्यक्ष?

कौन हैं दीपांशु शोकीन? (फोटो- AI)

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  • DUSU चुनाव में ABVP ने अध्यक्ष समेत 3 सीटों पर जीत हासिल की.
  • निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की.
  • समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे. 

दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की शानदार वापसी हुई है. DUSU के अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर ABVP ने भगवा फहराया है. DUSU के इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अध्यक्ष पद पर जीतने वाले की नहीं, बल्कि उपाध्यक्ष पर जीत हासिल करने वाले की हो रही है. दीपांशु शोकीन ने उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर इतिहास रच दिया. दीपांशु को 30,615 वोट मिले, जबकि ABVP के इशू मौर्य को 16,910 और NSUI के वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले थे. 
 
दीपांशु शोकीन दिल्ली के ही पीरागढ़ी के रहने वाले हैं. उनके पिता एक बस कंडक्टर हैं, जबकि मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं. भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट शौकीन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, जबकि उनके पिता की इच्छा थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करें. डूसू चुनाव में एनएसयूआई ने उन्हें पहले उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में उनसे नामांकन वापस लेने को कहा गया, लेकिन दीपांशु ने ऐसा करने से मना कर दिया, वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और शानदार जीत हासिल की. 

सत्य निकेतन में मारे गए लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक जूते नहीं पहनूंगा: दीपांशु शोकीन

शोकीन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सत्य निकेतन घटना में मारे गए लोगों के लिए न्याय की लड़ाई वह जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह जूते नहीं पहनेंगे. डूसू के नए उपाध्यक्ष ने जेनजी की आवाज के बारे में भी बात की और कहा कि युवा छात्र अब अधिक जागरूक हैं और उन्हें आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता है.

जेन जी की आवाज पर क्या बोले दीपांशु शोकीन?

उन्होंने कहा, 'जेन जी की आवाज़, जेन जी छात्र अब बेहतर जानते हैं. उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और मैं यहां ईमानदारी से काम करने आया हूं. मैं तब तक लड़ूंगा और जूते नहीं पहनूंगा जब तक सत्य निकेतन घटना में मारे गए लोगों को न्याय नहीं मिल जाता.'

शोकीन ने कहा कि उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी. उन्होंने कॉलेजों में मिले समर्थन का हवाला दिया. दीपांशु ने कहा, 'मुझे इसी तरह के रुझान की उम्मीद थी. मुझे सभी कॉलेजों में अच्छा समर्थन मिल रहा था. चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव हों या ना हों, सभी मेरा समर्थन कर रहे थे. न्यूट्रल छात्रों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन मुझे खुशी है कि वे मेरे साथ हैं और DUSU की आवाज का समर्थन कर रहे हैं.'

ABVP ने 3 और NSUI को नहीं मिली कोई सीट 

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल करके अध्यक्ष पद जीता. उन्होंने NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया, जिन्हें 22,523 वोट मिले. हालांकि दोनों के बीच काफी टक्कर दिखाई दी, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती में बाजी यश के हाथ लगी. ABVP की रिया छावड़ी ने 21,650 वोटों के साथ सचिव पद जीता, जबकि ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोटों के साथ संयुक्त सचिव पद हासिल किया. NSUI की नम्रता को सचिव पद के लिए 14,869 वोट मिले, जबकि NSUI के गोपाल को संयुक्त सचिव पद के लिए 15,206 वोट मिले. समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवार विशेष यादव संयुक्त सचिव पद के चुनाव में 15,778 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

ये भी पढ़ें-  DUSU में ABVP की वापसी, NSUI का नहीं खुला खाता... पहली बार कब हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव?

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