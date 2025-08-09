DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली यूनिवर्सिटी को NAAC मूल्यांकन में 3.55 CGPA के साथ A++ ग्रेड मिला है. यह 2018 के मुकाबले बड़ा सुधार है. KGMU को भी 3.67 CGPA के साथ A++ ग्रेड मिला है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने हाल ही में जारी अपने दूसरे संस्थागत मूल्यांकन चक्र में DU को अब तक का सबसे ऊंचा A++ ग्रेड दिया है. विश्वविद्यालय ने 3.55 CGPA हासिल किया, जो 2018 में मिले 3.28 CGPA और A+ ग्रेड से बेहतर है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, नवाचार और सामूहिक प्रयास का परिणाम है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 8 अगस्त को जारी संस्थागत मूल्यांकन चक्र 2 में DU को A++ ग्रेड दिया गया है. 3.55 CGPA के साथ यह ग्रेड साल 2029 तक मान्य रहेगा.

मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई

2018 में हुए मूल्यांकन में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3.28 CGPA और A+ ग्रेड मिला था. इस बार के बेहतर स्कोर को कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि फैकल्टी, छात्रों, गैर-शिक्षण स्टाफ और पूर्व छात्रों के सामूहिक समर्पण और कड़ी मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी A++ ग्रेड हासिल किया

कुलपति के अनुसार, NAAC A++ ग्रेड न केवल गुणवत्ता की पहचान है, बल्कि यह DU को भविष्य में शिक्षा और शोध के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने भी A++ ग्रेड हासिल किया है. KGMU ने 3.67 CGPA प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में अपनी जगह और मजबूत कर ली है. इससे पहले राज्य में केवल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) को यह सम्मान मिला था.

पारदर्शिता के लिए इसे अहम मानक माना जाता है

NAAC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय है. यह संस्थानों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम, शोध, नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सहायता जैसी श्रेणियों के आधार पर करता है. इसमें भागीदारी स्वैच्छिक होती है, लेकिन उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए इसे अहम मानक माना जाता है.

