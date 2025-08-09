Twitter
Advertisement
Headlines

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली यूनिवर्सिटी को NAAC मूल्यांकन में 3.55 CGPA के साथ A++ ग्रेड मिला है. यह 2018 के मुकाबले बड़ा सुधार है. KGMU को भी 3.67 CGPA के साथ A++ ग्रेड मिला है.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 09, 2025, 08:22 PM IST

DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली यूनिवर्सिटी 

TRENDING NOW

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने हाल ही में जारी अपने दूसरे संस्थागत मूल्यांकन चक्र में DU को अब तक का सबसे ऊंचा A++ ग्रेड दिया है. विश्वविद्यालय ने 3.55 CGPA हासिल किया, जो 2018 में मिले 3.28 CGPA और A+ ग्रेड से बेहतर है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, नवाचार और सामूहिक प्रयास का परिणाम है.

A++ ग्रेड दिया गया है

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा 8 अगस्त को जारी संस्थागत मूल्यांकन चक्र 2 में DU को A++ ग्रेड दिया गया है. 3.55 CGPA के साथ यह ग्रेड साल 2029 तक मान्य रहेगा.

मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई 

2018 में हुए मूल्यांकन में दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3.28 CGPA और A+ ग्रेड मिला था. इस बार के बेहतर स्कोर को कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि फैकल्टी, छात्रों, गैर-शिक्षण स्टाफ और पूर्व छात्रों के सामूहिक समर्पण और कड़ी मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है.

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी A++ ग्रेड हासिल किया

कुलपति के अनुसार, NAAC A++ ग्रेड न केवल गुणवत्ता की पहचान है, बल्कि यह DU को भविष्य में शिक्षा और शोध के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने भी A++ ग्रेड हासिल किया है. KGMU ने 3.67 CGPA प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों में अपनी जगह और मजबूत कर ली है. इससे पहले राज्य में केवल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) को यह सम्मान मिला था.

यह भी पढ़ें: जब IITians ने चुनी सिविल सर्विसेज की राह, 8 ब्रिलियंट माइंड्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बने IAS अधिकारी

पारदर्शिता के लिए इसे अहम मानक माना जाता है

NAAC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय है. यह संस्थानों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम, शोध, नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सहायता जैसी श्रेणियों के आधार पर करता है. इसमें भागीदारी स्वैच्छिक होती है, लेकिन उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए इसे अहम मानक माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE