Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

DoE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 3, 4 और 5 के एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस लिंक से फटाफट करें चेक

Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 3, 4 और 5 के एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को यूनीक आईडी का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. वहीं कक्षा 6, 7 और 8 के नतीजे कल 28 मार्च को जारी किए जाएंगे.

अपना रिजल्ट चेक करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कोरकार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए और अगर उन्हें इसमें कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो विद्यालय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए. स्टूडेंट्स को उनका रिपोर्ट कार्ड उनके स्कूलों से मिलेगा.

Delhi School Annual Result 2026: अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर What's New सेक्शन में जाकर कक्षा 3, 4 या 5 के लिए Results 2026-27 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपनी कक्षा, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी को एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

Delhi School Annual Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Delhi School Annual Result 2026: कक्षा 6, 7 और 8 का रिजल्ट कब जारी होगा?

शिक्षा विभाग कल 28 मार्च 2026 को कक्षा 6, 7 और 8 का रिजल्ट भी जारी करेगा. आगे की जानकारी के लिए स्टूडेंट्स अपने-अपने स्कूलों से जारी सूचनाएं देख सकते हैं या शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.

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