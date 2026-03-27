FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की सहायता... PM मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जताया आभार

कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की सहायता... PM मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जताया आभार

दिल्ली के सारे प्रोग्राम छोड़े, सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे CM मोहन यादव...हादसे के पीड़ितों को दी 8-8 लाख की मदद

दिल्ली के सारे प्रोग्राम छोड़े, सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे CM मोहन यादव...हादसे के पीड़ितों को दी 8-8 लाख की मदद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

DoE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 3, 4 और 5 के एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस लिंक से फटाफट करें चेक

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 27, 2026, 06:24 PM IST

Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

Delhi School Annual Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 3, 4 और 5 के एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को यूनीक आईडी का इस्तेमाल करके पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. वहीं कक्षा 6, 7 और 8 के नतीजे कल 28 मार्च को जारी किए जाएंगे. 

अपना रिजल्ट चेक करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कोरकार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए और अगर उन्हें इसमें कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो विद्यालय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए. स्टूडेंट्स को उनका रिपोर्ट कार्ड उनके स्कूलों से मिलेगा.

Delhi School Annual Result 2026: अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं. 
- होमपेज पर What's New सेक्शन में जाकर कक्षा 3, 4 या 5 के लिए Results 2026-27 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी कक्षा, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी को एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. 
- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

Delhi School Annual Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Delhi School Annual Result 2026: कक्षा 6, 7 और 8 का रिजल्ट कब जारी होगा?

शिक्षा विभाग कल 28 मार्च 2026 को कक्षा 6, 7 और 8 का रिजल्ट भी जारी करेगा. आगे की जानकारी के लिए स्टूडेंट्स अपने-अपने स्कूलों से जारी सूचनाएं देख सकते हैं या शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?
Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी
Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अधिकारी बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन
क्या है अतनु चक्रवर्ती की क्वॉलिफिकेशन जिसने दिलाया था HDFC का टॉप पोस्ट? जानें कैसे एक IAS अफसर बने थे इतने बड़े बैंक के चेयरमैन
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
MORE
Advertisement