मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन
IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो
Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु
NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला
दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'
Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है? जानें फायदे
एजुकेशन
दिल्ली की एक कंपनी ने दिवाली पर 9 दिनों की छुट्टियों का ऐलान करके अपने कर्मचारियों को हैरान कर दिया है, यहां जानें आखिर क्या है पूरा मामला...
ऐसे समय में जब कारपोरेट कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया है. एम्प्लॉयी अपने घरवालों के साथ त्योहार मनाने के लिए तरसने लगे हैं और कारपोरेट बर्नआउट सुर्खियों में छाया हुआ है, एक कंपनी ने अपने ऐलान से अपने कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दी है. दिल्ली स्थित एक पीआर फर्म के संस्थापक और सीईओ ने कंपनी भर में एक ईमेल भेजकर सभी को दिवाली के लिए नौ दिनों की छुट्टी की जानकारी दी.
इस तोहफे को पाकर एलीट मार्के के एक कर्मचारी ने लिंक्डइन पर लिखा- 'लोग वर्कप्लेस और वर्क कल्चर को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं. एक बढ़िया वर्कप्लेस की पहचान ऐसे एम्प्लॉयर से होती है जो अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों और कल्याण को हमेशा सबसे ऊपर रखता है और यह मानता है कि एक फलता-फूलता वर्कफोर्स ही संगठनात्मक सफलता और नवाचार की नींव है.'
इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी ने कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए समय दिया. कर्मचारी ने कंपनी के संस्थापक और सीईओ रजत ग्रोवर की भी तारीफ की और लिखा- 'ऐसे ऑर्गनाइजेशन में काम करना जो असल में कर्मचारियों के कल्याण को महत्व और बढ़ावा देता है, एक सच्चा सौभाग्य है.'
एक मजाकिया अंदाज में लिखे ईमेल में सीईओ ने कर्मचारियों से नौ दिनों की छुट्टी का पूरा आनंद लेने और ऑफिशियल ईमेल से दूर रहने का आग्रह किया. सीईओ के हल्के-फुल्के लेकिन गहरे सहानुभूतिपूर्ण रवैये ने कर्मचारियों को आराम करने, परिवार के साथ देर रात तक हंसी-मजाक करने और खूब सारी मिठाइयां खाने के लिए प्रोत्साहित किया. CEO के इस ईमेल से कंपनी की एचआर टीम भी हैरान रह गई.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.