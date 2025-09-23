दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार अब देश की सबसे अधिक मांग वाली पुलिस भर्तियों में से एक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें सारी डिटेल्स...

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की बंपर भर्तियां निकली हैं. एसएससी ने दिल्ली पुलिस 2025 में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत पूरे भारत में कुल 7,565 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार अब देश की सबसे अधिक मांग वाली पुलिस भर्तियों में से एक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Delhi Police Vacancy 2025: मुख्य तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख: 22 सितंबर –21 अक्टूबर 2025 (23:00 बजे तक)

शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 22 अक्टूबर 2025 (23:00 बजे)

एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 29–31 अक्टूबर 2025 (23:00 बजे)

कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीई): दिसंबर 2025/जनवरी 2026

उम्मीदवार आवेदन संबंधी किसी भी दिक्कत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 180 030 930 63 के माध्यम से सहायता ले सकते हैं.

Delhi Police Vacancy 2025 पात्रता मापदंड

उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक 18-25 वर्ष साल (जन्म 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2007) के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट लागू होगी.

Delhi Police Vacancy 2025 शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (सीनियर सेकेंडरी) पास होना जरूरी है. सेवारत/सेवानिवृत्त/मृत दिल्ली पुलिस कर्मियों और कुछ स्टाफ जैसे बैंडमैन या ड्राइवर के बच्चों के लिए कक्षा 11 तक छूट दी जा सकती है.

ड्राइविंग लाइसेंस: शारीरिक क्षमता एवं मापन परीक्षण (पीई&एमटी) के समय पुरुष उम्मीदवारों के पास वैध एलएमवी (मोटरसाइकिल/कार) लाइसेंस होना चाहिए. लर्नर लाइसेंस स्वीकार्य नहीं है.



Delhi Police Vacancy 2025 वेतनमान

चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर-3 (21,700-69,100 रुपये) ग्रुप 'सी' में रखा जाएगा.

Delhi Police Vacancy 2025 चयन प्रक्रिया

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कई चरणों में होगी जिसमें एसएससी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा. इसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों को फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यह क्वॉलिफाइंग नेचर का होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन सीबीई प्रदर्शन के आधार पर, पीई और एमटी और मेडिकल फिटनेस योग्यता के अधीन होगा.

