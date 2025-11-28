FacebookTwitterYoutubeInstagram
Maharashtra Police Bharti 2025: इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

एजुकेशन

एजुकेशन

Delhi Police Exam Date 2025: कब होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा? SSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Delhi Police Exam Date 2025: SSC ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 28, 2025, 03:05 PM IST

Delhi Police Exam Date 2025: कब होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा? SSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

सांकेतिक तस्वीर

Delhi Police Exam Date 2025: अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अहम खबर है. दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कैंडिडेट्स एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती परीक्षा की तारीखों को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशइल नोटिस के अनुसार दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष 16 और 17 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) 7 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा और दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर (AWO) / टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) 15 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा.

Delhi Police Exam Date 2025: कैसे चेक करें दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख?

ऑफिशियल नोटिस को चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 के डेट नोटिस पर क्लिक करें.
3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार तारीखों की जांच कर सकते हैं.
4. पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं. यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

