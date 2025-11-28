Delhi Police Exam Date 2025: कब होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा? SSC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Delhi Police Exam Date 2025: SSC ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स...

Delhi Police Exam Date 2025: अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अहम खबर है. दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कैंडिडेट्स एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती परीक्षा की तारीखों को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशइल नोटिस के अनुसार दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष 16 और 17 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) 7 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा और दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 में हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर (AWO) / टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO) 15 से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा.

Delhi Police Exam Date 2025: कैसे चेक करें दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख?

ऑफिशियल नोटिस को चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 के डेट नोटिस पर क्लिक करें.

3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार तारीखों की जांच कर सकते हैं.

4. पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं. यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.