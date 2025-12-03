Delhi Nursery Admission 2026: 4 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें जरूरी डिटेल्स

Delhi Nursery Admission 2026: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के स्कूल के नर्सरी, केजी या पहली क्लास में करवाना चाह रहे हैं तो कल यानी 4 दिसंबर से इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, यहां जानें डिटेल्स....

Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली सरकार ने अगले साल 2026 में होने वाले नर्सरी एडमिशन के लिए डेटशीट और दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी. वहीं इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2025 निर्धारित किया गया है. जो पैरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए स्कूलों को विजिट करना होगा.

Delhi Nursery Admission 2026: आयु सीमा

पैरेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले सभी जरूरी पात्रता मानदंड जरूर चेक कर लेना चाहिए. एडमिशन के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नलिखित है-

नर्सरी (बालवाटिका 1/ प्री स्कूल 1)- 3+ साल से 4 साल तक

केजी- 4+ साल से 5 साल तक

कक्षा I- 5+ साल से 6 साल तक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में नर्सरी में दाखिला लेने वाले बच्चे 2026-27 में अपने आप ही केजी और उसके बाद कक्षा 1 में चले जाएंगे. अभिभावकों को प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा.

Delhi Nursery Admission 2026: नर्सरी में एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता-पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हों:

- वैध जन्म प्रमाण पत्र

- बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

- निवास का प्रमाण, माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (माता/पिता के पास बच्चे का नाम हो), बच्चे या उसके माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी का मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), माता-पिता या बच्चे में से किसी के नाम पर बिजली बिल/एमटीएनएल टेलीफोन बिल/पानी बिल/पासपोर्ट, माता-पिता में से किसी के नाम पर जारी आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड

Delhi Nursery Admission 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पढ़ें

