गरीबी को ठेंगा दिखा पहले क्रैक किया IIT और फिर UPSC, जानें IAS M Sivaguru Prabhakaran की सक्सेस स्टोरी

आज हम आपको जिन शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने कभी गरीबी और विपरीत परिस्थितियों को अपनी सफलता के रास्ते नहीं आने दिया, जानें आईएएस एम. शिवगुरु प्रभाकरन की सफलता की कहानी...

हर साल भारत में लाखों उम्मीदवार आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कई चुनौतियों के बावजूद कुछ ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं. तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे एम. शिवगुरु प्रभाकरन को गरीबी, पारिवारिक संकटों और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ा. फिर भी उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने के अपने सपने को साकार करने में आर्थिक तंगी को आड़े नहीं आने दिया.

प्रभाकरन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था. उनके पिता की शराब की लत ने परिवार की आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर दिया. नतीजतन उनकी मां और बहन ने घर चलाने की जिम्मेदारी संभाली. उनकी मां खेतों में काम करती थीं जबकि उनकी बहन बांस की टोकरियां बुनकर परिवार का खर्च चलाती थीं.

पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर

गरीबी इस कदर थी कि प्रभाकरन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उन्होंने दो साल तक एक आरा मशीन में मजदूरी की और परिवार का पेट पालने के लिए खेती-बाड़ी में भी हाथ बंटाया. इसके बावजूद आईएएस अधिकारी बनने का सपना उनके दिल में जिंदा रहा.

अपनी बहन की शादी के बाद प्रभाकरन ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया. उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और सीमित संसाधनों के साथ 2008 में वेल्लोर के थानथाई पेरियार सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया.

कॉलेज की फीस और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियां कीं. वे अक्सर चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई करते थे जो उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी बन गई थी. इसी कड़ी मेहनत ने उनकी आगे की सफलता की नींव रखी.

IIT मद्रास में भी पाया एडमिशन

प्रभाकरन की लगन रंग लाई और उन्हें आईआईटी मद्रास में एम.टेक. की पढ़ाई के लिए दाखिला मिल गया. उन्होंने 2014 में वहीं से अपनी पोस्टग्रेजुएशन पूरी किया. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. बार-बार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने चौथे प्रयास में 101वीं रैंक हासिल करके अपना सपना पूरा कर लिया.

