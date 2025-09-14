दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में किसकी होगी जीत? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
DDA Recruitment 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों के लिए डीडीए बढ़िया मौका लेकर आया है. जानें कौन कर सकता है आवेदन...
DDA Recruitment 2025: अगर आप दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने 1,732 पदों पर वैकेंसी निकाली है. डीडीए का यह कदम तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक भूमिकाओं में संगठन के कार्यबल को मज़बूत करने के लिए है.
योग्य उम्मीदवार डीडीए के ऑफिशियल पोर्टल dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन विंडो 6 अक्टूबर 2025 को खुलेगी और 5 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार अपने फॉर्म भर सकेंगे. चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) देनी होगी, जो संभवतः दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.
डीडीए 2025 की वैकेंसी के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- dda.gov.in पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं.
- अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ नए यूजर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करें.
- अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
- ऑनलाइन सही डिटेल्स भरकर आवेदन फॉर्म भरें.
- स्कैन की गई तस्वीर, हस्ताक्षर और सर्टिफिकेट अपलोड करें.
- एप्लीकेशन फीस भरें और इसकी रसीद अपने पास रखना न भूलें.
- अपने सभी डिटेल्स वेरिफाई करके ही फॉर्म सबमिट करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसे सुरक्षित रख लें.
एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्जाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए डीडीए वेबसाइट पर नजर रखें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डीडीए भर्ती प्रक्रिया 2025 की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहें.
