एजुकेशन

DDA Admit Card 2025: डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

DDA Admit Card 2025: दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप ए, बी और सी पदों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, पटवारी, सेक्शनल ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1,732 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 14, 2025, 11:07 AM IST

DDA Admit Card 2025: डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

DDA Admit Card 2025

DDA Admit Card 2025: दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप ए, बी और सी पदों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, पटवारी, सेक्शनल ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1,732 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अब डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसकी परीक्षा 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी.

डीडीए के एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, आवेदन किया गया पद, परीक्षा की तिथि और समय और परीक्षा केंद्र का पूरा पता मौजूद है. इसके अलावा इसमें परीक्षा से जुड़े अहम दिशानिर्देश भी दिए गए हैं. अगर उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड में कोई गलती मिले तो उन्हें डीडीए से तुरंत संपर्क करना चाहिए.

DDA Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर Admit Card/Recruitment Section पर जाएं.
3. यहां डीडीए एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.
4. अपना एप्लीकेशन नंबर/यूजर आईडी और जन्मतिथि एंटर करें.
5. सबमिट बटन पर क्लिक करके ही आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
6. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए दो या उससे अधिक प्रिंटआउट ले लें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें डीडीए एडमिट कार्ड

डीडीए भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी लाना अनिवार्य है. परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

