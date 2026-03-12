CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

CUET UG Exam Date 2026: NTA जल्द ही ग्रेजुएट लेवल की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है. जानें डिटेल्स...

CUET UG Exam Date 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही ग्रेजुएट लेवल की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर पाएंगे. एजेंसी ने इससे पहले अपने कैलेंडर में संभावित परीक्षा की तारीखों का संकेत दिया था, हालांकि उम्मीदवार डिटेल्ड एग्जाम प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा की तारीखें और समय की जानकारी दी गई होगी. इस डेटशीट से उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

CUET UG Exam Date 2026: CBT एग्जाम का पैटर्न

एनटीए के वर्तमान शेड्यूल के अनुसार सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जानी है. यह परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम (CBT) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी. CUET UG 2026 परीक्षा भारत के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों और भारत के बाहर के केंद्रों में कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे जिनको कुशलता से व्यवस्थित करने के लिए एक डिटेल्ड कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है.

CUET UG Exam Date 2026: एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें करेक्शन

CUET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में पूरे भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं. एजेंसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पोर्टल को कई बार फिर से खोला कि सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पूरे कर लें. हाल ही में एजेंसी ने आवेदन के अंतिम दौर के लिए विंडो फिर से खोल दी है और इसके तहत आवेदन 23 से 26 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे.

इससे पहले एजेंसी ने आवेदकों को अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया था जो 9 से 11 फरवरी तक खुला था. आवेदन प्रक्रिया और संशोधनों के पूरा होने के बाद एजेंसी परीक्षा के अगले चरण में पहुंच गई है. इसमें परीक्षा केंद्रों का आवंटन और आवेदकों को रोल नंबर जारी करना शामिल है.

CUET UG Exam Date 2026: इंटीमेशन सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड

CUET UG परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद एजेंसी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी करेगी. इससे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां उनका एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है. परीक्षा शुरू होने से लगभग तीन से चार दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.CUET UG परीक्षा में कई सब्जेक्ट, लैंग्वेज और कॉमन टेस्ट शामिल होंगे. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें और हर सब्जेक्ट के लिए अलग से डेटशीट डाउनलोड करें.

