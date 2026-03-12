FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA ने की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

CUET UG Exam Date 2026: NTA जल्द ही ग्रेजुएट लेवल की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 12, 2026, 11:51 AM IST

CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

CUET UG 2026 (Photo: AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CUET UG Exam Date 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही ग्रेजुएट लेवल की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर पाएंगे. एजेंसी ने इससे पहले अपने कैलेंडर में संभावित परीक्षा की तारीखों का संकेत दिया था, हालांकि उम्मीदवार डिटेल्ड एग्जाम प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा की तारीखें और समय की जानकारी दी गई होगी. इस डेटशीट से उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी. 

CUET UG Exam Date 2026: CBT एग्जाम का पैटर्न

एनटीए के वर्तमान शेड्यूल के अनुसार सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जानी है. यह परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम (CBT) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी. CUET UG 2026 परीक्षा भारत के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों और भारत के बाहर के केंद्रों में कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे जिनको कुशलता से व्यवस्थित करने के लिए एक डिटेल्ड कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. 

CUET UG Exam Date 2026: एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें करेक्शन

CUET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में पूरे भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं. एजेंसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पोर्टल को कई बार फिर से खोला कि सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पूरे कर लें. हाल ही में एजेंसी ने आवेदन के अंतिम दौर के लिए विंडो फिर से खोल दी है और इसके तहत आवेदन 23 से 26 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे. 

इससे पहले एजेंसी ने आवेदकों को अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया था जो 9 से 11 फरवरी तक खुला था. आवेदन प्रक्रिया और संशोधनों के पूरा होने के बाद एजेंसी परीक्षा के अगले चरण में पहुंच गई है. इसमें परीक्षा केंद्रों का आवंटन और आवेदकों को रोल नंबर जारी करना शामिल है.

CUET UG Exam Date 2026: इंटीमेशन सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड 

CUET UG परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद एजेंसी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी करेगी. इससे  उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां उनका एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है. परीक्षा शुरू होने से लगभग तीन से चार दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.CUET UG परीक्षा में कई सब्जेक्ट, लैंग्वेज और कॉमन टेस्ट शामिल होंगे. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें और हर सब्जेक्ट के लिए अलग से डेटशीट डाउनलोड करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 March: ​तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
MORE
Advertisement