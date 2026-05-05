FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा? 

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर

कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर

8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

CUET UG Admit Card 2026: NTA ने देशभर की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होने वाले सीयूईटी यूजी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 05, 2026, 06:25 PM IST

CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

CUET UG Admit Card 2026 (Image: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CUET UG Admit Card 2026: अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत का प्रमुख एग्जाम है. इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए ने यह हॉल टिकट जारी कर दिया है. 

सीयूईटी यूजी की परीक्षा भारत और विदेश के एग्जाम सेंटर्स में 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार 5 मई से अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

CUET UG Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

अपना सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर CUET UG 2026 Admit Card/Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ जैसे जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें.
- CUET UG 2026 का हॉल टिकट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
-  अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए और परीक्षा के दिन के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

CUET UG Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एग्जाम हॉल में एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी ले जाना होगा. ध्यान रहे, सिर्फ वही आईडी प्रूफ मान्य होगा जिसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया हो. जिन उम्मीदवारों की ओरिजनल तस्वीर आधार कार्ड से मेल नहीं खाती या जिन्होंने किसी दूसरे आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया है, उन्हें एक ओरिजनल सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा. सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल, हेड मास्टर या क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर जैसे तहसीलदार, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए. 

एग्जाम सिटी के डिटेल्स और प्रोग्राम पहले ही 29 अप्रैल को सिटी इंटीमेशन स्लिप के माध्यम से जारी किया जा चुका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत की स्थिति में 011-40759000 पर कॉल या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर
कर्ज में डूबा कंगाल पाकिस्तान 50 साल बाद कर रहा ये काम, अरबों में होगी कमाई! बदल जाएगी मुल्क की तकदीर
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  
लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन
Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
MORE
Advertisement