CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

CUET UG Admit Card 2026: NTA ने देशभर की यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए होने वाले सीयूईटी यूजी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...

CUET UG Admit Card 2026: अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है. यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत का प्रमुख एग्जाम है. इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए ने यह हॉल टिकट जारी कर दिया है.

सीयूईटी यूजी की परीक्षा भारत और विदेश के एग्जाम सेंटर्स में 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार 5 मई से अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

CUET UG Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

अपना सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर CUET UG 2026 Admit Card/Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें.

- एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ जैसे जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें.

- CUET UG 2026 का हॉल टिकट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए और परीक्षा के दिन के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

CUET UG Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एग्जाम हॉल में एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी ले जाना होगा. ध्यान रहे, सिर्फ वही आईडी प्रूफ मान्य होगा जिसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया हो. जिन उम्मीदवारों की ओरिजनल तस्वीर आधार कार्ड से मेल नहीं खाती या जिन्होंने किसी दूसरे आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया है, उन्हें एक ओरिजनल सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा. सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल, हेड मास्टर या क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर जैसे तहसीलदार, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए.

एग्जाम सिटी के डिटेल्स और प्रोग्राम पहले ही 29 अप्रैल को सिटी इंटीमेशन स्लिप के माध्यम से जारी किया जा चुका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत की स्थिति में 011-40759000 पर कॉल या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल किया जा सकता है.

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