FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

आरआरबी ने जारी की सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

UP DElEd Result 2026: यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, btcresult.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस

Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस

Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग

क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग

Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

अगर आपने अभी तक CUET UG का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है, एनटीए इसके बाद डेडलाइन को नहीं बढ़ाएगा, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट करें अप्लाई...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 26, 2026, 11:34 AM IST

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

CUET PG 2026  (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के लिए दोबारा खोले गए एप्लीकेशन विंडो को बंद कर देगा. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे फटाफट अपना आवेदन पूरा कर लें क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी. CUET-UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था और 30 जनवरी 2026 तक जारी रहा. इसके लिए फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे) तक थी. हालांकि स्टूडेंट्स से अपील मिलने के बाद एनटीए ने आखिरी तारीख को बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया था और फीस पेमेंट की तारीख 7 फरवरी तक थी. 

डेडलाइन बढ़ने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स तकनीकी समस्याओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं या अपनी व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए. स्टूडेंट्स के बड़ी संख्या में आवेदन के लिए ज्यादा समय की मोहलत मांगने के बाद एनटीए ने 23 फरवरी 2026 (दोपहर) को एप्लीकेशन और फीस पेमेंट पोर्टल को फिर से खोल दिया था. इस बार अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि इसके बाद फॉर्म भरने की समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा.

CUET UG 2026: परीक्षा का कार्यक्रम और प्रारूप

CUET UG 2026 परीक्षा भारत और कुछ विदेशी सेंटर पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की संभावित तारीख 11 मई से 31 मई 2026 के बीच निर्धारित की गई है. इस नेशनल लेवल की परीक्षा  कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और भागीदार संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री का गेट है. 

CUET UG 2026 कैसे करें फटाफट रजिस्ट्रेशन?

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके CUET UG 2026 के आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
1: ऑफिशियल पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाएं.
2: CUET UG 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
3: अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करें और अपने लॉगइन क्रेडेंशियल से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
4: अपना एजुकेशनल, पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही-सही भरें.
5: निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार फोटो और साइन अपलोड करें
6: ऑनलाइन पेमेंट मीडियम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
7: फॉर्म जमा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

उम्मीदवार यहां क्लिक करके CUET UG 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस
Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Vijay-Rashmika Profile: इंस्टाग्राम पर किसका चलता है सिक्का? रश्मिका और विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग देख चकरा जाएगा सिर
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
MORE
Advertisement