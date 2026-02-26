CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

अगर आपने अभी तक CUET UG का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है, एनटीए इसके बाद डेडलाइन को नहीं बढ़ाएगा, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट करें अप्लाई...

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के लिए दोबारा खोले गए एप्लीकेशन विंडो को बंद कर देगा. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे फटाफट अपना आवेदन पूरा कर लें क्योंकि रजिस्ट्रेशन विंडो रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी. CUET-UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था और 30 जनवरी 2026 तक जारी रहा. इसके लिए फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे) तक थी. हालांकि स्टूडेंट्स से अपील मिलने के बाद एनटीए ने आखिरी तारीख को बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया था और फीस पेमेंट की तारीख 7 फरवरी तक थी.

डेडलाइन बढ़ने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स तकनीकी समस्याओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं या अपनी व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए. स्टूडेंट्स के बड़ी संख्या में आवेदन के लिए ज्यादा समय की मोहलत मांगने के बाद एनटीए ने 23 फरवरी 2026 (दोपहर) को एप्लीकेशन और फीस पेमेंट पोर्टल को फिर से खोल दिया था. इस बार अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि इसके बाद फॉर्म भरने की समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा.

CUET UG 2026: परीक्षा का कार्यक्रम और प्रारूप

CUET UG 2026 परीक्षा भारत और कुछ विदेशी सेंटर पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की संभावित तारीख 11 मई से 31 मई 2026 के बीच निर्धारित की गई है. इस नेशनल लेवल की परीक्षा कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और भागीदार संस्थानों में ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री का गेट है.

CUET UG 2026 कैसे करें फटाफट रजिस्ट्रेशन?

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके CUET UG 2026 के आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:

1: ऑफिशियल पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाएं.

2: CUET UG 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

3: अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करें और अपने लॉगइन क्रेडेंशियल से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

4: अपना एजुकेशनल, पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही-सही भरें.

5: निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार फोटो और साइन अपलोड करें

6: ऑनलाइन पेमेंट मीडियम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7: फॉर्म जमा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

उम्मीदवार यहां क्लिक करके CUET UG 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

