FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 31, 2026, 11:37 AM IST

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

CUET UG 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिक समय मिल रहा है. आवेदन पोर्टल निर्धारित आखिरी तारीख के बाद भी उपलब्ध रहेगा. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार इस महीने की शुरुआत में खुली आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक इनएक्टिव हो जाएगा. केंद्रीय और दूसरे सहभागी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन CUET की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जमा करने होंगे.

CUET UG 2026: संशोधित कार्यक्रम और परीक्षा विवरण

एनटीए ने पुष्टि की है कि सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा 11 मई 2026 से 31 मई 2026 तक अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत और 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीईटी) मोड में आयोजित की जाएगी जिससे उम्मीदवारों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सकेगी. ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों को 4 फरवरी के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा. 

रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को विषय, पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय का चयन करना होगा. वे अधिकतम पांच विषय चुन सकते हैं जिनमें भाषाएं और सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल हो सकती हैं. परीक्षा शुल्क चयन के अनुसार लिया जाएगा.

CUET UG 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

1: ऑफिशियल वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in पर CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं.
2: अपना लॉगइन डिटेल्स से एंटर करें और अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क जानकारी भरें और फिर उन विषयों, पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों का चयन करें जो आपके मानदंडों को सबसे सटीक रूप से पूरा करते हों.
3: दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें. अपनी जानकारी को दोबारा जांचें और अगर कोई गलती पाई जाती है तो फाइनल सबमिशन से पहले उसे ठीक करें.
4: ऑनलाइन माध्यम से जरूरी आवेदन शुल्क का भुगतान करें, अपना आवेदन जमा करें और अपने संदर्भ के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक

CUET UG 2026: एडमिट कार्ड और उसके बाद के चरण

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एनटीए ऑफिशियल पोर्टल पर शहर की सूचना पर्ची और फिर सीयूईटी यूजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा. रजिस्टर्ड उम्मीदवार परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे और उन्हें एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा तिथि, शिफ्ट और आवंटित केंद्र जैसी जानकारियों को वेरिफाई करने की सलाह दी जाती है. सुधार की विंडो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जबकि शुल्क भुगतान की तारीख 7 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर तकनीकी बाधाओं के बिना आवेदन को अंतिम रूप देने की सुविधा मिलेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री
Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ
Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
MORE
Advertisement
धर्म
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Today Horoscope 30 January: सिंह और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों के बनेंगे सभी काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Magh Purnima : माघ पूर्णिमा पर बन रहा शुभ संयोग, इन 4 राशियों पर होगी सुख और धन की वर्षा
माघ पूर्णिमा पर बन रहा शुभ संयोग, इन 4 राशियों पर होगी सुख और धन की वर्षा
MORE
Advertisement