CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिक समय मिल रहा है. आवेदन पोर्टल निर्धारित आखिरी तारीख के बाद भी उपलब्ध रहेगा. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार इस महीने की शुरुआत में खुली आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 को रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक इनएक्टिव हो जाएगा. केंद्रीय और दूसरे सहभागी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन CUET की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जमा करने होंगे.

CUET UG 2026: संशोधित कार्यक्रम और परीक्षा विवरण

एनटीए ने पुष्टि की है कि सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा 11 मई 2026 से 31 मई 2026 तक अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत और 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों के परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीईटी) मोड में आयोजित की जाएगी जिससे उम्मीदवारों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सकेगी. ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों को 4 फरवरी के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा.

रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को विषय, पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय का चयन करना होगा. वे अधिकतम पांच विषय चुन सकते हैं जिनमें भाषाएं और सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल हो सकती हैं. परीक्षा शुल्क चयन के अनुसार लिया जाएगा.

CUET UG 2026 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

1: ऑफिशियल वेबसाइट https://cuet.nta.nic.in पर CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं.

2: अपना लॉगइन डिटेल्स से एंटर करें और अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क जानकारी भरें और फिर उन विषयों, पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों का चयन करें जो आपके मानदंडों को सबसे सटीक रूप से पूरा करते हों.

3: दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें. अपनी जानकारी को दोबारा जांचें और अगर कोई गलती पाई जाती है तो फाइनल सबमिशन से पहले उसे ठीक करें.

4: ऑनलाइन माध्यम से जरूरी आवेदन शुल्क का भुगतान करें, अपना आवेदन जमा करें और अपने संदर्भ के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक

CUET UG 2026: एडमिट कार्ड और उसके बाद के चरण

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एनटीए ऑफिशियल पोर्टल पर शहर की सूचना पर्ची और फिर सीयूईटी यूजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा. रजिस्टर्ड उम्मीदवार परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे और उन्हें एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा तिथि, शिफ्ट और आवंटित केंद्र जैसी जानकारियों को वेरिफाई करने की सलाह दी जाती है. सुधार की विंडो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जबकि शुल्क भुगतान की तारीख 7 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर तकनीकी बाधाओं के बिना आवेदन को अंतिम रूप देने की सुविधा मिलेगी.

