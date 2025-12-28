CUET UG 2026: मई के एग्जाम के लिए NTA ने जारी की जरूरी एडवाइजरी, यहां चेक करें डिटेल्स

अगर आप अगले साल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CUET UG 2026 की परीक्षा में शामिल होना होगा. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा से जुड़ी अहम अपडेट दी है...

अगर आप साल 2026 में CUET UG की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए अहम खबर है. NTA ने CUET UG 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम सलाह जारी की है. नोटिस के अनुसार एनटीए मई 2026 के तीसरे सप्ताह में विभिन्न यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए सीयूईटी यूजी 2026 आयोजित करेगी. यह परीक्षा भारत और विदेश में 13 माध्यमों में आयोजित की जाएगी जिसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा.

CUET UG 2026 आवेदन प्रक्रिया

CUET UG 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

यूनिवर्सिटी और कोर्स का सिलेबस

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे विश्वविद्यालयों के कोर्स और सिलेबस की जानकारी CUET UG पोर्टल और संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की लिस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है इसलिए उम्मीदवारों को लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से NTA की वेबसाइट cuet.nta.nic.in देखते रहना चाहिए. CUET UG 2026 का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और यह ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध है.

NTA ने आधार से जुड़ी क्या दी सलाह?

एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए भी सलाह दी है. एनटीए ने कहा कि अगर जरूरी हो तो वे UIDAI के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपने आधार डिटेल्स को अपडेट कर लें. हालांकि अगर किसी उम्मीदवार के पिता या माता का नाम आधार डेटाबेस में दर्ज नहीं है तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने की आवश्यकता नहीं होगी.

अगर आधार कार्ड और कक्षा 10 के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार उम्मीदवार के नाम में कोई मिसमैच है तो आवेदन प्रक्रिया के दौरान इस समस्या को हल करने का विकल्प मिलेगा.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CUET UG 2026 से संबंधित आगे की अपडेट, निर्देशों और जानकारी के लिए नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइटों nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर जाएं. इच्छुक उम्मीदवार यहां उपलब्ध आधिकारिक CUET UG 2026 एडवाइजरी पढ़ सकते हैं.

