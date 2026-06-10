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CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी आंसर की को चैलेंज करने की कितनी है फीस? कैसे करें आपत्ति दर्ज? जानें पूरा प्रोसेस

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CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी आंसर की को चैलेंज करने की कितनी है फीस? कैसे करें आपत्ति दर्ज? जानें पूरा प्रोसेस

CUET UG 2026 Answer Key: एनटीए ने CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद इसे चैलेंज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोल दी है. समझिए पूरा प्रोसेस और कितनी लगेगी फीस...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 10, 2026, 11:13 AM IST

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी आंसर की को चैलेंज करने की कितनी है फीस? कैसे करें आपत्ति दर्ज? जानें पूरा प्रोसेस

CUET UG 2026 आंसर की को चैलेंज करने का सारा प्रोसेस समझिए. (Image: AI)

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- NTA जारी कर चुका है CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की
- अब आंसर की को चैलेंज करने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू
- प्रत्येक जवाब को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को करना होगा 200 रुपये का भुगतान
- इस साल सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए 15,68,867 उम्मीदवारों ने किया था रजिस्ट्रेशन

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने CUET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद इस पर चैलेंज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोल दी है. जो उम्मीदवार सीयूईटी यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की को चेक कर सकते हैं और अगर उन्हें किसी सवाल में गड़बड़ी दिखाई देती है तो उस सवाल को चुनौती दे सकते हैं. 

एनटीए की ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, आंसर की पर ऑब्जेक्शन की सुविधा 11 जून 2026 तक रात 10 बजे तक मौजूद रहेगी. ऑब्जेक्शन के लिए फीस की पेमेंट 11 जून को 11:50 बजे तक की जा सकती है. उम्मीदवारों को प्रति सवाल चुनौती उठाने के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा. 

यह भी पढ़ें- NTA ने बदला CUET UG 2026 का शेड्यूल, 28 मई की परीक्षा रद्द, जानें अब कब होगा एग्जाम

CUET UG 2026 की आंसर की पर कैसे करें ऑब्जेक्शन?

उम्मीदवार सीयूईटी यूजी 2026 की आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने के लिए नीचे दिए हुए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- सबसे पहले सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करके Candidate Activity में जाएं और यहां Answer Key Challenge for CUET(UG) – 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां पूछी गई जगह पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को भरकर सबमिट करें. 
- रिकॉर्ड किए गए जवाब को देखने के लिए Check Question Paper पर क्लिक करें.
- Objection on Answer Key चुनें और चुनौती देने के लिए सवाल चुनें.
- अगर जरूरी हो तो इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ फाइल में अपलोड करें. 
- Submit and Review Claims पर क्लिक करें.
- अपने डिटेल्स को कंफर्म करें और Final Submit पर क्लिक करें.
- जिन भी सवालों को लेकर आपको चैलेंज करना है, उसके लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए पे करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज को अपने पास सुरक्षित करके रख लें.

CUET UG 2026 की आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का डायरेक्ट लिंक

CUET UG 2026 के ऑब्जेक्शन प्रोसेस में क्या होगा?

एनटीए ने बताया है कि सभी उम्मीदवारों के उठाए गए चैलेंज को सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करेंगे. अगर कोई चैलेंड वैलिड होगा तो आंसर की को रिवाइज्ड किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों पर आंसर की का रिवीजन लागू होगा. एक्सपर्ट पैनल का फैसला आखिरी होगा और चैलेंज को स्वीकार करने या न करने की जानकारी उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी. फिर इसके आधार पर ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें- CUET UG Admit Card 2026: NTA ने जारी किया सीयूईटी यूजी का एडमिट कार्ड, cuet.nta.nic.in से यूं करें डाउनलोड

CUET UG 2026 के बारे में जरूरी बातें

CUET UG 2026 की परीक्षा भारत भर के और कुछ विदेशी एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी. इस अंडरग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुल 15,68,867 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. यह परीक्षा 11 से 31 मई और फिर 6 और 7 जून को आयोजित की गई थी.

यह परीक्षा देशभर के सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लने के लिए आयोजित की जाने वाली एक नेशनल लेवल की परीक्षा है. जहां पहले देश की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए अपने-अपने एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवाती थीं, अब सीयूईटी यूजी ने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे स्टूडेंट्स एक ही फॉर्म भरकर देश के बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन पा सकते हैं. जो उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर चुके हैं या इस साल 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे सभी सीयूईटी यूजी की परीक्षा में बैठने के पात्र थे.

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