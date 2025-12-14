FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

NTA ने CUET-PG 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 दिसंबर से शुरू कर दिया है. यहां जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल्स....

जया पाण्डेय

Updated : Dec 14, 2025, 02:23 PM IST

CUET PG 2026  (सांकेतिक तस्वीर)

CUET PG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट कोर्स (CUET-PG) 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 दिसंबर से शुरू कर दिया है. जो कैंडिडेट्स पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल exams.nta.nic.in/cuet-pg के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 जनवरी तक खुली रहेगी. 

CUET PG 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं-
1: एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं.
2: CUET PG सेक्शन पर क्लिक करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
3: न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर और पूछे गए जरूरी डिटेल्स एंटर करें.
4: अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
5: एप्लीकेशन फीस को जमा करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.

एनटीए के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स को एडिट या रिवाइज करन की अनुमति दी जाएगी. वहीं सीयूईटी-पीजी 2026 परीक्षा मार्च में आयोजित होने वाली है. इस एंट्रेंस एग्जाम में 157 विषय शामिल होंगे और भाग लेने वाले संस्थानों में पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश CUET-PG के अंकों के आधार पर होगा. यह परीक्षा भारत के बाहर स्थित 16 केंद्रों सहित 292 शहरों में आयोजित की जाएगी.

NTA CUET PG का आयोजन उन उम्मीदवारों के लिए करता है जो देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ दूसरे भागीदार संस्थानों जैसे कि राज्य, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा पेश किए जाने वाले पीजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं.

