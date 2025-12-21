CUET PG 2026: NTA ने सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को दी 4 शहर चुनने की इजाजत, जानें डिटेल्स

NTA ने सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा में हुए बदलावों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जानें इस साल की परीक्षा में क्या-क्या होगा बदलाव...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा में हुए बदलावों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी पीजी के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को इस साल परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम चार परीक्षा शहरों का चयन करने की अनुमति होगी. ये शहर उनके स्थायी या वर्तमान निवास वाले राज्य के भीतर ही चुने जा सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया है, उन्हें 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक अपने अतिरिक्त परीक्षा शहर के विकल्पों को अपडेट करने का मौका दिया जाएगा.

CUET PG 2026: एनटीए ने घटा दी एग्जाम सिटी

एनटीए ने इससे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी पीजी) 2026 के लिए परीक्षा शहरों की संख्या कम कर दी थी. 2026 के लिए परीक्षा शहरों की संख्या 312 से घटाकर 292 कर दी गई है. सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा भारत के 272 शहरों और विदेशों के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा शहरों में बदलाव के बावजूद एनटीए ने परीक्षा पैटर्न और विषयों की संख्या में कोई संशोधन नहीं किया है. सीयूईटी पीजी परीक्षा 157 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पेपर के लिए 90 मिनट की अवधि होगी.

CUET PG परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं जो 14 जनवरी 2026 को खत्म होगी. उम्मीदवार exams.nta.nic.in/cuet-pg या nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में सुधार के लिए 18 से 20 जनवरी 2026 तक विंडो खुली रहेगी और परीक्षा मार्च 2026 में निर्धारित है.

CUET PG 2026: अप्लाई के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

जो उम्मीदवार CUET पीजी एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ तैयार रहना जरूरी है-

आधार कार्ड- आधार कार्ड में सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता का नाम दर्ज होना चाहिए.

विकलांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी ​​कार्ड - यूडीआईडी ​​कार्ड/विकलांगता प्रमाण पत्र वैलिड और अपडेट होने चाहिए.

कैटिगरी सर्टिफिकेट- कैटिगरी सर्टिफिकेट (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) भी वैलिड और अपडेटेड होना चाहिए.

CUET PG परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार संस्थानों में पीजी कोर्स में पढ़ाई करने के पात्र होंगे.



