होली के रंगों की भाषा

CUET PG 2026 का एडमिट कार्ड आउट, NTA ने 10 मार्च तक की परीक्षाओं के लिए जारी किया हॉल टिकट

SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

एजुकेशन

CUET PG 2026: एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

Jaya Pandey

Updated : Mar 04, 2026, 10:26 AM IST

CUET PG Admit Card 2026 (Image: Official Website Screengrab)

CUET PG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सीयूईटी पीजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/CUET-PG से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. CUET PG 2026 परीक्षा 6 मार्च से शुरू होने वाली है. यह परीक्षा भारत के कई शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षा की तारीखों पर उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पता जैसी अहम जानकारी दी गई होगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपने सभी डिटेल्स को सावधानी से वेरिफाई कर लें.

CUET PG 2026

CUET PG Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

1: ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/CUET-PG पर जाएं.
2: CUET PG 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें.
3: एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.
4: अपने डिटेल्स सबमिट करें.
5: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी उम्मीदवारों को पहले ही दी जा चुकी है. एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर और आखिरी समय में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को तुरंत एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क करना चाहिए. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

