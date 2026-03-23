CTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है सीटेट का रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स

CTET Result 2026: CBSE जल्द ही फरवरी सेशन का CTET 2026 का रिजल्ट अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करने वाला है. जानें डिटेल्स...

CTET Result 2026: CBSE जल्द ही फरवरी सेशन का CTET 2026 का रिजल्ट अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करने वाला है. सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट का लिंक एक्टिव होने के बाद अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल परीक्षा में उम्मीदवारों की भारी भागीदारी देखी गई थी. सीटेट की परीक्षा में 25.3 लाख से अधिक उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे जिनमें से लगभग 25 लाख उम्मीदवार देश भर के 1,803 केंद्रों पर परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल हुए थे.

सीबीएसई ने अभी तक सीटेट का रिजल्ट जारी करने से जुड़ी कोई ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है. हालांकि पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के दो हफ्ते बाद रिजल्ट जारी किए जाते हैं. फरवरी सेशन की आंसर की जारी हो चुकी है और ऑब्जेक्शन विंडो भी बंद हो गया है इसलिए अब किसी भी समय रिजल्ट जारी होने की संभावना है. सीटेट परीक्षा फरवरी 2026 में यानी 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. पिछले सालों के रुझानों के अनुसार रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाले हैं क्योंकि रिजल्ट का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है.

सीटेट रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स

उम्मीदवार विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से सीटेट का रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट देखने की पहली ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in है. इसके अलावा उम्मीदवार डिजीलॉकर वेबसाइट और उमंग ऐप से भी अपने नतीजे देख सकते हैं. उम्मीदवार डिजिटल स्कोरकार्ड के जरिए अपना रिजल्ट देख पाएंगे. डिजिटल स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को मिले नंबर और क्वॉलिफाइंग स्टेटस के डिटेल्स मिलेंगे. यह रिजल्ट उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्यता प्रमाणपत्र के तौर पर काम करेगा.

ऑफिशियल CTET वेबसाइट पर जाने का डायरेक्ट लिंक

CTET 2026 स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन के अंतर्गत सीटेट फरवरी 2026 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में रिजल्ट का इस्तेमाल करने के लिए इसे सुरक्षित रखें क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत होगी. स्कोरकार्ड से यह वेरिफाई होगा कि उम्मीदवार

पेपर 1, पेपर 2 या दोनों पेपर में पात्रता मानदंड पूरा करता है या नहीं.

फरवरी 2026 में आयोजित सीटेट परीक्षा के फरवरी सेशन में उम्मीदवारों की सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई. उम्मीदवारों की भारी संख्या के कारण अधिकारियों को परीक्षा दो दिनों तक आयोजित करनी पड़ी. रिजल्ट प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और अब सारा ध्यान आधिकारिक घोषणा पर टिका हुआ है.

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