FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CTET Result 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

CBSE कब जारी करेगा CTET 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

देश में 5 साल बाद फिर लगेगा लॉकडाउन? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया वायरल दावे का सच

देश में 5 साल बाद फिर लगेगा लॉकडाउन? केंद्रीय मंत्री ने बताया वायरल दावे का सच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CTET Result 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

CTET Result 2026: CBSE जल्द ही CTET 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है. जानें पिछले साल परीक्षा के कितने दिनों बाद आया था रिजल्ट और सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 27, 2026, 01:10 PM IST

CTET Result 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

CTET 2026 Result (Image Credit: Canva)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CTET Result 2026: CTET 2026 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. CBSE जल्द ही CTET 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है. आमतौर पर सीटेट एग्जाम के 30 से 40 दिनों के अंदर नतीजों का ऐलान किया जाता है. पिछले साल सीटेट की परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसके नतीजे 9 जनवरी को जारी किए गए थे. परीक्षा की तारीख और रिजल्ट जारी होने के बीच सिर्फ 25 दिनों का फासला था. ऐसे में अब जल्द ही सीटेट 2026 के नतीजों के आने की उम्मीद की जा रही है.

CTET 2026  परीक्षा 7 और 8 फरवरी को आयोजित की गई थी, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 5 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. 

CTET Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने नतीजे चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर Login: CTET February 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करें. आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीटेट 2026 का रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखें. सीबीएसई रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी करेगी. सीटेट की परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर टीचिंग पोस्ट के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित की गई थी जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. 

सीटेट 2026 की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था. सीबीएसई ने हर सही जवाब पर उम्मीदवारों को एक नंबर दिए थे जबकि गलत जवाब पर कोई अंक नहीं काटे गए थे. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें
स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग
स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग
Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज
देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
MORE
Advertisement