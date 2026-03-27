CTET Result 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

CTET Result 2026: CBSE जल्द ही CTET 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है. जानें पिछले साल परीक्षा के कितने दिनों बाद आया था रिजल्ट और सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए...

CTET Result 2026: CTET 2026 की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. CBSE जल्द ही CTET 2026 का रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है. आमतौर पर सीटेट एग्जाम के 30 से 40 दिनों के अंदर नतीजों का ऐलान किया जाता है. पिछले साल सीटेट की परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसके नतीजे 9 जनवरी को जारी किए गए थे. परीक्षा की तारीख और रिजल्ट जारी होने के बीच सिर्फ 25 दिनों का फासला था. ऐसे में अब जल्द ही सीटेट 2026 के नतीजों के आने की उम्मीद की जा रही है.

CTET 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी को आयोजित की गई थी, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 5 फीसदी की छूट भी दी जाएगी.

CTET Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने नतीजे चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर Login: CTET February 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करें. आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीटेट 2026 का रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखें. सीबीएसई रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी करेगी. सीटेट की परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर टीचिंग पोस्ट के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित की गई थी जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे.

सीटेट 2026 की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था. सीबीएसई ने हर सही जवाब पर उम्मीदवारों को एक नंबर दिए थे जबकि गलत जवाब पर कोई अंक नहीं काटे गए थे. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को नियमित अंतराल पर विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.



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