CTET Result 2026: सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी? जानें कब आएगा रिजल्ट

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CTET Result 2026: सीबीएसई जल्द ही फरवरी 2026 की सीटेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. जानें इस परीक्षा में पास होने के लिए किस कैटिगरी को कितने मार्क्स लाने होंगे...
CTET Result 2026: अगर आपने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट यानी CTET परीक्षा दी है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं. सीबीएसई जल्द ही फरवरी 2026 की सीटेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. पिछले साल के रुझानों के आधार पर उम्मीदवार मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं. सीटेट का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के चार से छह हफ्ते बाद जारी किया जाता है.
सीटेट का रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर Login: CTET Feb 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
- सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.
सीटेट का रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा. पास होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60 फीसदी मार्क्स लाने होंगे. हालांकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को पासिंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
CTET 2026 के रिजल्ट में परीक्षा का नाम, रोल नंबर, मां का नाम, पिता का नाम, कैटिगरी, पेपर के डिटेल्स, हर सेक्शन में मिले मार्क्स, टोटल मार्क्स शामिल होंगे. कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीटीईटी परीक्षा 7 और 8 फरवरी को आयोजित की गई थी. इसकी प्रोविजनल आंसर की 12 मार्च 2026 को जारी की गई थी.
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