CTET Exam Schedule 2026: CBSE ने जारी किया सीटेट परीक्षा का शेड्यूल, जानें परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग

CTET Exam Schedule 2026: लाखों छात्रों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खुशखबरी आ गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने CTET 2026 की परीक्षा की तारीखों का आधिकारिक घोषणा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच स्पष्टता और निश्चितता आ गई है, जिससे वे अपनी तैयारी और परीक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से मैनेज कर सकेंगे.

CTET Exam Schedule 2026: कब होगा सीटेट का एग्जाम?

सीबीएसई की नोटिस के अनुसार CTET 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को ऑफलाइन (पेपर-पेंसिल बेस्ड) मोड में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, क्योंकि CTET को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है. परीक्षा की सटीक तारीख, शिफ्ट टाइमिंग और अवधि की जानकारी मिलने से छात्रों को अंतिम समय में होने वाले किसी भी भ्रम से निजात मिलेगी.

सीबीएसई द्वारा जारी नवीनतम आधिकारिक सूचना के मुताबिक इस बार CTET को दो दिनों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी 2026 को ही होने वाली थी, लेकिन उम्मीदवारों की बड़ी संख्या और व्यवस्था की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इसे दो दिनों में विभाजित कर दिया है. इस परीक्षा के दोनों ही दिनों में दो शिफ्ट आयोजित की जाएंगी, ताकि पेपर-1 और पेपर-2 दोनों में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त समय और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें.

CTET Exam Schedule 2026: क्या है एग्जाम का शेड्यूल?

परीक्षा के शेड्यूल के मुताबिक 7 फरवरी और 8 फरवरी दोनों ही दिनों में पहली शिफ्ट में पेपर-2 आयोजित किया जाएगा. यह पेपर लगभग ढाई घंटे का होगा और इसकी समयसीमा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट में पेपर-1 लिया जाएगा, जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस तरह दोनों पेपर्स को अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित करने से परीक्षा के संचालन में सहूलियत रहेगी और ज्यादा उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा.



यहां पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन



सीबीएसई उम्मीदवारों से अनुरोध करती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक जांच लें, परीक्षा का पेपर और तारीख सही ढंग से नोट कर लें और परीक्षा से पहले किसी भी तरह की जानकारी अपडेट होने पर बोर्ड की वेबसाइट देखें. एक बार परीक्षा तारीख, शहर या सेंटर फाइनल हो जाने के बाद कोई बदलाव अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते सभी आवश्यक विवरणों की पुष्टि कर लेना बेहद जरूरी है. अधिक जानकारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड और निर्देशों के लिये उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.

