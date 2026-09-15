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CTET 2026 की नई तारीख का ऐलान, अब दिसंबर में होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड-सिटी स्लिप पर भी आया अपडेट

CTET Exam Date 2026: CTET 2026 की परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट है. CBSE ने परीक्षा की रिवाइज्ड डेट्स जारी कर दिए हैं, जानें कब होगी परीक्षा और एडमिट कार्ड कब आएगा...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 15, 2026, 11:11 AM IST

CTET 2026 की नई तारीख का ऐलान, अब दिसंबर में होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड-सिटी स्लिप पर भी आया अपडेट

CTET 2026 परीक्षा की संशोधित तारीख जारी. (Image: ANI)

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CTET Exam Date 2026: CBSE ने सितंबर सेशन के लिए होने वाले सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट यानी CTET 2026 के 22वें संस्करण के लिए संशोधित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक, CTET 2026 की परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने CTET 2026 सितंबर सेशन के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर परीक्षा शहर, एडमिट कार्ड और दूसरे जरूरी डिटेल्स से जुड़े अपडेट्स को चेक कर पाएंगे. 

CTET Exam Date 2026: क्यों स्थगित हुई थी 6 सितंबर की परीक्षा?

इससे पहले CTET 2026 की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली थी और 5 सितंबर को ज्यादा उम्मीदवारों की स्थिति में रिजर्व डे के रूप में रखा गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद सीबीएसई ने पात्र उम्मीदवारों को रिवाइज्ड एग्जाम में शामिल होने का एक और मौका देते हुए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू किया था. उम्मीदवारों को 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 के बीच आवेदन करने का मौका दिया गया था.

यहां पढ़ें CBSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन
CTET

CTET Exam Date 2026: कब जारी होगी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड?

सीबीएसई के मुताबिक, परीक्षा के शहर और उम्मीदवारों का एग्जाम दोनों में से किस तारीख को होगा, इसकी जानकारी उन्हें परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले दे दी जाएगी. सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. इसे चेक करके उम्मीदवार अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर पाएंगे. ध्यान रहे, उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन  स्लिप को एडमिट कार्ड समझने की गलती न करें. 

सिटी इंटीमेशन स्लिप में सिर्फ परीक्षा के शहर की जानकारी दी गई होगी. वहीं, एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर और दूसरे जरूरी डिटेल्स दिए गए होंगे. एग्जाम हॉल में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सीबीएसई परीक्षा से दो दिन पहले CTET 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार CBSE और CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे. 

CTET Exam Date 2026: इस परीक्षा का पैटर्न क्या है?

CTET 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा. इसमें दो अलग-अलग पेपर होंगे. पहला पेपर उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के इच्छुक हैं, जबकि दूसरा पेपर उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं. यह परीक्षा दो घंटे 30 मिनट की होगी. हर पेपर में 150 सवाल होंगे जो 150 नंबरों के होंगे. पेपर 1 और 2 में पांच सेक्शन होंगे. 

इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 90 नंबर लाने होंगे. वहीं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/दिव्यांग उम्मीदवारों को कम से कम 82 नंबर लाने होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.
 

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