ब्रेकिंग न्यूज़

धार- भोजशाला में पूजा-नमाज एक ही दिन, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी, भोजशाला में मुस्लिम पक्ष पढ़ रहा नमाज, भोजशाला में दोपहर 3 बजे तक नमाज

एजुकेशन

एजुकेशन

CTET Exam City 2026: CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप कब होगा जारी? ctet.nic.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

CTET Exam City 2026: सीबीएसई जल्द ही CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने वाला है. जानें इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 23, 2026, 12:00 PM IST

CTET Exam City 2026: CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप कब होगा जारी? ctet.nic.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

CTET Exam City 2026

CTET Exam City 2026: सीबीएसई जल्द ही CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने वाला है. जिन उम्मीदवारों ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET फरवरी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी देगा जहां उनका परीक्षा केंद्र है. हालांकि सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवार के चुने गए शहरों में से किसी एक शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का हर संभव प्रयास करता है लेकिन बोर्ड जरूरत पड़ने पर भारत के किसी भी शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

CTET 2026 का एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग समय और महत्वपूर्ण निर्देश जैसी डिटेल्ड जानकारी होगी. ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. CTET 2026 की परीक्षा दो शिफ्ट में होगी.

कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 7:30 बजे है और एंट्री गेट सुबह 9:30 बजे बंद हो जाएंगे. कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचना होगा और एंट्री गेट दोपहर 2:30 बजे बंद हो जाएंगे.

CTET Exam City 2026: CTET 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:
- सीबीएसई सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर उपलब्ध CTET Exam City Intimation Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
- जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें.
- सबमिट पर क्लिक करें
- सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

CTET Exam City 2026: एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम

2026 में सीटीईटी परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें हर सवाल के लिए एक मार्क्स होगा. पेपर ढाई घंटे में हल करने होंगे और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा. इस परीक्षा में बाल विकास और शिक्षाशास्त्र पर खास फोकस किया जाएगा जो पेपर का एक अनिवार्य हिस्सा है.पेपर को टीचिंग एबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर और कॉम्प्रिहेंशन की समझ को टेस्ट करने के लिए तैयार किए गए हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नए अपडेट्स के लिए नियमित रूप से सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

