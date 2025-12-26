CTET 2026 का फॉर्म भरने का आखिरी मौका, 27 दिसंबर से CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा खोलेगा विंडो

CTET Correction Window 2026: अगर आप किसी वजह से अपना सीटेट 2026 का फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो सीबीएसई आपके लिए खुशखबरी लाया है. बोर्ड ने उम्मीदवारों को अपना फॉर्म पूरा करने का एक और मौका दिया है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

CTET Correction Window 2026: अगर आप अभी तक CTET 2026 का फॉर्म भर नहीं पाए हैं या किसी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सका है तो आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल सीबीएसई CTET के फरवरी सेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा. बोर्ड की नोटिस के मुताबिक 1,61,127 उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू तो की लेकिन किसी कारण से वे अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए. ऐसे में बोर्ड ने उन्हें आवेदन पूरा करने का एक और मौका देने का फैसला लिया है.

CTET 2026: कब से खुलेगी करेक्शन विंडो?

उम्मीदवारों के लिए यह मौका 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से 30 दिसंबर 2025 को रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करते समय अपने डिटेल्स को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए और समय रहते गलतियों को सुधार देना चाहिए क्योंकि बताए गए समयसीमा के बाद कोई सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इस समयसीमा के दौरान कोई नया रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

CTET 2026: आवेदन प्रक्रिया

सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर को शुरू हुई और 18 दिसंबर 2025 को खत्म हुई. इसके लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने आवेदन किया जिनमें से 17 दिसंबर को 3,53,218 और आखिरी दिन 4,14,981 आवेदन जमा हुए. वहीं कई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद अपना फॉर्म पूरा करने में अक्षम रहे.

सीटीईटी एक नेशनल लेवल की परीक्षा है जो यह निर्धारित करती है कि भारत में केंद्रीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कौन पढ़ा सकता है. सीबीएसई हर साल दो बार यह परीक्षा आयोजित करवाता है और इसमें पास होना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और दूसरे सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण पदों के लिए अनिवार्य है.

CTET 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ध्यान रहे कि उम्मीदवार सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं-

- सबसे पहले ctet.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.

- अब अपने व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण भरें.

- हाल की एक तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें.

- आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

- सभी जानकारी की जांच करें और फॉर्म जमा करें.

- भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज और एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखें.

