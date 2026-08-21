CTET City Intimation Slip 2026: कब आएगी सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप? एडमिट कार्ड पर भी बड़ा अपडेट

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CTET City Intimation Slip 2026: सीबीएसई 6 सितंबर 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट का आयोजन करवाएगा. ऐसे में स्टूडेंट्स अपने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जानें डिटेल्स...
CTET City Intimation Slip 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET सितंबर 2026 का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर सकता है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे. ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप उपलब्ध होगा.
सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा 6 सितंबर को दो शिफ्ट में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. पेपर 1 सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा जबकि पेपर 2 दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. वहीं, अगर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है तो 5 सितंबर को भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है.
उम्मीदवार सितंबर सीटेट 2026 का सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर CTET City Intimation Slip 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपने लॉगइन डिटेल्स एंटर करें. इसके बाद आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.
CTET सितंबर 2026 का सिटी इंटीमेशन स्लिप कैंडिडेट्स को इस बात की जानकारी देगा कि उनका एग्जाम सेंटर किस शहर में होगा. इस डॉक्यूमेंट से उम्मीदवारों को अपनी ट्रैवलिंग और रुकने की प्लानिंग पहले से ही करने में मदद मिलेगी.
कैंडिडेट्स को यह ध्यान देना चाहिए कि सीटेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप सीटेट एडमिट कार्ड से अलग है और वे इसे एडमिट कार्ड समझने की गलती न करें. एग्जाम सेंटर और परीक्षा के दिन के लिए दूसरे जरूरी दिशानिर्देश उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे. एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशल स्लिप के बाद जारी किया जाएगा. ऑफिशियल नोटिकिकेशन के मुताबिक, सीटेट एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले यानी 3 या 4 सितंबर को जारी किए जाएंगे.
सीटेट के प्रश्नपत्र में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 150 नंबरों के होंगे. सीटेट का पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं. इसमें बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा 1 और भाषा 2 के सेक्शन शामिल होते हैं.
सीटेट पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है, जो कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के इच्छुक होते हैं. इसमें बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ भाषा 1 और भाषा 2 के सेक्शन शामिल होते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को विजिट करने की सलाह दी जाती है.