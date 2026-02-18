FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PAK vs NAM: नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक, टी20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किए ये दो महारिकॉर्ड

PAK vs NAM: नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक, टी20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किए ये दो महारिकॉर्ड

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

CTET Answer Key 2026: CBSE जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET 2026 की आंसर की जारी करने वाला है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 18, 2026, 05:18 PM IST

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

CTET Answer Key 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CTET Answer Key 2026: CBSE जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET 2026 की आंसर की जारी करने वाला है. नेशनल लेवल की यह परीक्षा इस महीने की शुरुआत में कई चरणों में भारत भर के केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसमें पेपर I (कक्षा I-V) और पेपर II (कक्षा VI-VIII) के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया था. CTET 2026 की आंसर की जारी होने के बाद सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.nic.in पर देखी जा सकेगी. 

सीबीएसई प्रोविजनल आंसर की के साथ-साथ उम्मीदवारों की आंसर शीट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा. इससे उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने से पहले अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकेंगे. 

CTET Answer Key 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें आंसर की?

उम्मीदवार एक बार सीटेट की आंसर की जारी होने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकेंगे-
- ऑफिशियल वेबसाइट्स ctet.nic.in या cbse.nic.in पर जाएं.
- CTET 2026 Answer key Challenge के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड एंटर करके लॉगइन करें.
- आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर की दिखाई देगी. आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें. 
- जिन प्रश्नों के लिए आप चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें चुनें और निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करें. 
- निर्धारित ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान करें और ऑब्जेक्शन दर्ज करें. 

CTET Answer Key 2026: कैसे करें ऑब्जेक्शन और क्या होगी फीस?

सीबीएसई उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध आपत्तियां उठाने का मौका देता है. उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां ऑनलाइन सबमिट करनी होंगी. प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस देना होगा. जिसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं. निर्धारित शुल्क के बिना जमा की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. आपत्तियां जमा होने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनकी समीक्षा करेंगे और अगर कोई ऑब्जेक्शन वैलिड पाई जाती है तो फाइनल आंसर की में उसी के मुताबिक संशोधन किया जाएगा और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख न चूकने के लिए सीटीईटी के ऑफिशियल पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति
T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
MORE
Advertisement