CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

CTET Answer Key 2026: CBSE जल्द ही सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट CTET 2026 की आंसर की जारी करने वाला है. नेशनल लेवल की यह परीक्षा इस महीने की शुरुआत में कई चरणों में भारत भर के केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसमें पेपर I (कक्षा I-V) और पेपर II (कक्षा VI-VIII) के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया था. CTET 2026 की आंसर की जारी होने के बाद सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.nic.in पर देखी जा सकेगी.

सीबीएसई प्रोविजनल आंसर की के साथ-साथ उम्मीदवारों की आंसर शीट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा. इससे उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने से पहले अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकेंगे.

CTET Answer Key 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें आंसर की?

उम्मीदवार एक बार सीटेट की आंसर की जारी होने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकेंगे-

- ऑफिशियल वेबसाइट्स ctet.nic.in या cbse.nic.in पर जाएं.

- CTET 2026 Answer key Challenge के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड एंटर करके लॉगइन करें.

- आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर की दिखाई देगी. आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें.

- जिन प्रश्नों के लिए आप चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें चुनें और निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करें.

- निर्धारित ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान करें और ऑब्जेक्शन दर्ज करें.

CTET Answer Key 2026: कैसे करें ऑब्जेक्शन और क्या होगी फीस?

सीबीएसई उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध आपत्तियां उठाने का मौका देता है. उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां ऑनलाइन सबमिट करनी होंगी. प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस देना होगा. जिसका भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं. निर्धारित शुल्क के बिना जमा की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. आपत्तियां जमा होने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनकी समीक्षा करेंगे और अगर कोई ऑब्जेक्शन वैलिड पाई जाती है तो फाइनल आंसर की में उसी के मुताबिक संशोधन किया जाएगा और फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख न चूकने के लिए सीटीईटी के ऑफिशियल पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.

