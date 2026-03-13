FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिलासपुर में तंबाकू फैक्टरी से 55 सिलेंडर जब्त, बिना अनुमति जमा किए गए थे 55 गैस सिलेंडर, पुलिस-प्रशासन ने 55 LPG सिलेंडर जब्त किए, यूपी- बिलासपुर से गैस सिलेंडर पर बड़ी खबर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CTET Answer Key 2026: सीटेट आंसर की जारी होने के बाद अब कब आएगा रिजल्ट? जानें कितने नंबर लाकर होंगे पास

CTET Answer Key 2026: CBSE ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) के फरवरी सेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जानें अब रिजल्ट कब जारी होगा और कितने नंबर लाकर आप इस परीक्षा में पास हो पाएंगे...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 13, 2026, 11:04 AM IST

CTET Answer Key 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) के फरवरी सेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आंसर की देख सकते हैं. आंसर की की पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि (DD/MM/YYYY फॉर्मेट में) का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा.

CTET Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें सीटेट की आंसर की?

सीटेट परीक्षा की आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर CTET Feb-2026 Key Challenge / Scanned Images of OMR के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट करें.
- आपकी आंसर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड कर लें.

CTET Answer Key 2026: कैसे दें आंसर की को चुनौती?

अगर आपको आंसर की के किसी उत्तर में किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देती है तो आप ऑब्जेक्शन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- जिस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें.
- उचित कारण बताएं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- जरूरी फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और उसे सेव करके रख लें.

प्रोविजनल आंसर की को चुनौती देने के इच्छुक उम्मीदवारों को वैलिड प्रमाण और सहायक तर्क देने होंगे. एक एक्सपर्ट पैनल उम्मीदवारों की ऑब्जेक्शन की समीक्षा करेगा. जरूरी बदलाव के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. सीटीईटी का रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा और इस महीने के आखिर तक रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है. 

पास होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत मार्क्स हासिल करने होंगे. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों को क्वॉलिफाइंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

