CTET Answer Key 2026: कभी भी जारी हो सकती है CTET की आंसर की, जानें ctet.nic.in से डाउनलोड करने का तरीका

CTET Answer Key 2026: CBSE ने अभी तक CTET आंसर की 2026 जारी नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड जल्द ही आंसर की जारी कर सकता है. जानें डिटेल्स...

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 02:34 PM IST

CTET Answer Key 2026: सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उनके मन में सवाल है कि आखिर कब आंसर की जारी होगी. CBSE ने अभी तक CTET आंसर की 2026 जारी नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड जल्द ही आंसर की जारी कर सकता है. एक बार आंसर की जारी होने के बाद सीटेट परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रोविजनल आंसर की का लिंक देख सकते हैं.

CTET की फरवरी परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा दो सेशन में हुई थी, पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ था. यह परीक्षा देश भर के 140 शहरों में आयोजित की गई थी. सीटेट आंसर की दो से तीन दिनों तक ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देगी जिससे उम्मीदवारों को अपने उत्तरों को चुनौती देने का मौका मिल सके. अगर वे किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो वे प्रति प्रश्न 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल शुल्क देकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं.

निर्धारित समय सीमा के भीतर किए गए चैलेंज ही स्वीकार किए जाएंगे. बिना शुल्क भुगतान के किए गए चैलेंज और किसी दूसरे माध्यम (जैसे ईमेल/पत्र/प्रतिनिधि) से भेजे गए चैलेंज स्वीकार नहीं किए जाएंगे. 

CTET Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर की?

उम्मीदवार सीटेट की आंसर की को डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- होम पेज पर उपलब्ध सीटीईटी आंसर की 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स एंटर करना होगा.
- सबमिट पर क्लिक करें और आपकी आंसर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी.
- आंसर की को चेक करें और इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

सीटेट की परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 अंकों में से 90 अंक (60%) हासिल करने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को पास होने के लिए 82 अंक (55%) लाने की जरूरत है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

