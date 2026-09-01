FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
नेपाल की तबाही में 1000 लोगों की मौत, 1 ही घर में मिले 23 शव, सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन

नेपाल की तबाही में 1000 लोगों की मौत, 1 ही घर में मिले 23 शव, सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन

Business Idea: नौकरी के साथ शुरू करें ये बिजनेस, सिर्फ 2 घंटे और ₹10 हजार लगाकर शुरू करें एक्सट्रा इनकम

नौकरी के साथ शुरू करें ये बिजनेस, सिर्फ 2 घंटे और ₹10 हजार लगाकर शुरू करें एक्सट्रा इनकम

सोना मत खरीदो, विदेश में शादी मत करो... आखिर पीएम मोदी ने जनता से ऐसी अपील क्यों की? क्या दिख रहा कुछ खतरा

सोना मत खरीदो, विदेश में शादी मत करो... आखिर पीएम मोदी ने जनता से ऐसी गुजारिश क्यों की? क्या दिख रहा कुछ खतरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

CTET 2026: आज बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो, इस लिंक से तुरंत करें अप्लाई वरना छूटेगा टीचर बनने का मौका

CTET 2026 के सितंबर सेशन के लिए सीबीएसई आज रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने वाला है. अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन करें...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 01, 2026, 10:14 AM IST

CTET 2026: आज बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो, इस लिंक से तुरंत करें अप्लाई वरना छूटेगा टीचर बनने का मौका

CTET 2026 रजिस्ट्रेशन की आज है आखिरी तारीख. (Image Credit: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CTET 2026: अगर किसी वजह से आपने अभी तक CTET 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए. सीबीएसई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 1 सितंबर 2026 को बंद करने वाला है. जो कैंडिडेट्स सरकारी स्कूलों की पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें CTET 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन करना होगा. 

बोर्ड ने अभी तक CTET 2026 के सितंबर सेशन के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है. परीक्षा की तारीख और समय की घोषणा जल्द ही किए जाने की संभावना है. इससे पहले CTET 2026 का एप्लीकेशन विंडो 10 जून को बंद होने वाला था. लेकिन उम्मीदवारों से मिले अनुरोध के बाद सीबीएसई ने दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उम्मीदवारों को दी थी.

CTET 2026 आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटिगरी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 1,000 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 1,200 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग कैटिगरी (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा.

CTET 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
- CTET2026 के लिए आवेदन करने के लिए दिए  लिंक पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. यहां नए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें. 
- अब अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉग इन करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें.
- अपने आवेदन पत्र की एक कॉपी भी अपने पास सेव करके रख लें.

CTET 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

CTET 2026 एग्जाम पैटर्न

CTET 2026 के प्रश्न पत्र में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए कुल 150 अंक निर्धारित हैं. इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. हर सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को 1 नंबर मिलेंगे. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें आज जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया बंद होने से पहले आवेदन कर लेना चाहिए. परीक्षा की तारीख और दूसरे डिटेल्स के लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी जाती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement