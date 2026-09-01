CTET 2026: आज बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो, इस लिंक से तुरंत करें अप्लाई वरना छूटेगा टीचर बनने का मौका

CTET 2026 के सितंबर सेशन के लिए सीबीएसई आज रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने वाला है. अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन करें...

CTET 2026: अगर किसी वजह से आपने अभी तक CTET 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए. सीबीएसई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट (CTET) 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 1 सितंबर 2026 को बंद करने वाला है. जो कैंडिडेट्स सरकारी स्कूलों की पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें CTET 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन करना होगा.

बोर्ड ने अभी तक CTET 2026 के सितंबर सेशन के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है. परीक्षा की तारीख और समय की घोषणा जल्द ही किए जाने की संभावना है. इससे पहले CTET 2026 का एप्लीकेशन विंडो 10 जून को बंद होने वाला था. लेकिन उम्मीदवारों से मिले अनुरोध के बाद सीबीएसई ने दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उम्मीदवारों को दी थी.

CTET 2026 आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटिगरी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 1,000 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 1,200 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग कैटिगरी (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा.

CTET 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

- CTET2026 के लिए आवेदन करने के लिए दिए लिंक पर क्लिक करें.

- स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. यहां नए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें.

- अब अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉग इन करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

- जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें.

- अपने आवेदन पत्र की एक कॉपी भी अपने पास सेव करके रख लें.

CTET 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

CTET 2026 एग्जाम पैटर्न

CTET 2026 के प्रश्न पत्र में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए कुल 150 अंक निर्धारित हैं. इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. हर सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को 1 नंबर मिलेंगे. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें आज जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया बंद होने से पहले आवेदन कर लेना चाहिए. परीक्षा की तारीख और दूसरे डिटेल्स के लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी जाती है.