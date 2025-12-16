CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

CTET 2026: अगर आपने अभी तक सीटेट 2026 का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए, इस तारीख के बाद हाथ मलते रह जाएंगे आप...

अगर आप सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो सीटेट की परीक्षा पास करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है. सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए दिसंबर 2025 की आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद होने वाली है. उम्मीदवार सीबीएसई सीटेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फटाफट आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है. वहीं सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

CTET 2026: कौन भर सकता है फॉर्म

पेपर 1- अगर आप पहली से पांचवीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उम्मीदवारों को एलीमेंट्री एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया होना चाहिए या फाइनल ईयर में होना चाहिए.

- पेपर II (कक्षा VI-VIII के शिक्षक पदों के लिए) के लिए उम्मीदवारों के पास दो वर्षीय बीएड या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड B.A./B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed. के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

- यह ध्यान रखना जरूरी है कि सीटीईटी 2026 परीक्षा में बैठने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है.

CTET 2026: आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 1,000 रुपये और दोनों पेपरों का शुल्क 1,200 रुपये है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 500 रुपये और दोनों पेपरों का शुल्क 600 रुपये है.

CTET 2026 के लिए कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

सीबीएसई सीटीईटी 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद सीबीएसई सीटीईटी रजिस्ट्रेशन 2025 के लिंक पर क्लिक करें. अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. सीबीएसई सीटीईटी आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ को सेव करें और प्रिंट आउट लें.

इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें CTET 2026 का फॉर्म

