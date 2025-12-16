FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार | बंगाल में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 58.20 लाख वोटरों के नाम कटे, इनमें 24 लाख 16 हजार 852 मृत वोटर्स और 19 लाख 88 हजार वोटर दूसरी जगह शिफ्ट | आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन, केकेआर ने 25.2 करोड़ रु में खरीदा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

CTET 2026: अगर आपने अभी तक सीटेट 2026 का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए, इस तारीख के बाद हाथ मलते रह जाएंगे आप...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 16, 2025, 03:00 PM IST

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

CTET 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो सीटेट की परीक्षा पास करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है. सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के लिए दिसंबर 2025 की आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद होने वाली है. उम्मीदवार सीबीएसई सीटेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फटाफट आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है. वहीं सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

CTET 2026: कौन भर सकता है फॉर्म

पेपर 1- अगर आप पहली से पांचवीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उम्मीदवारों को एलीमेंट्री एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया होना चाहिए या फाइनल ईयर में होना चाहिए. 
- पेपर II (कक्षा VI-VIII के शिक्षक पदों के लिए) के लिए उम्मीदवारों के पास दो वर्षीय बीएड या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड B.A./B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed. के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
- यह ध्यान रखना जरूरी है कि सीटीईटी 2026 परीक्षा में बैठने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है.

CTET 2026: आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 1,000 रुपये और दोनों पेपरों का शुल्क 1,200 रुपये है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 500 रुपये और दोनों पेपरों का शुल्क 600 रुपये है.

CTET 2026 के लिए कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?

सीबीएसई सीटीईटी 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद सीबीएसई सीटीईटी रजिस्ट्रेशन 2025 के लिंक पर क्लिक करें. अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. सीबीएसई सीटीईटी आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ को सेव करें और प्रिंट आउट लें.

इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें CTET 2026 का फॉर्म

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement