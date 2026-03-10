FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

CSJMU ने csjmu.ac.in पर जारी किया NEP ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट, जानें कॉलेजों को क्या दिया निर्देश

CSJMU Result 2026: कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने NEP ऑड सेमेस्टर कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 10, 2026, 05:45 PM IST

CSJMU ने csjmu.ac.in पर जारी किया NEP ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट, जानें कॉलेजों को क्या दिया निर्देश

CSJMU Result 2026

CSJMU Result 2026: कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने NEP ऑड सेमेस्टर कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह सूचना परीक्षा नियंत्रक के सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रिंसिपल को संबोधित एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से जारी की गई. यूनिवर्सिटी ने बताया कि रिजल्ट जारी हो चुके हैं, फिर भी कई कॉलेज और स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट में बदलाव और एग्जाम फॉर्म के ड्राफ्ट स्टेटस से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर एप्लीकेशन दिया है. इन मामलों को वेरिफिकेशन और समाधान के लिए यूनिवर्सिटी को भेजा जा रहा है. 

सर्कुलर के मुताबिक यह निर्देश कुलपति के आदेशानुसार जारी किया गया है. संबद्ध कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्धारित तारीखों पर डिप्टी रजिस्ट्रार (एग्जामिनेशन) के ऑफिस में स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दों के डिटेल्स प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. संस्थानों को ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से निर्धारित फॉर्मेट में डेटा की सॉफ्ट कॉपी और मीटिंग के दौरान हार्ड कॉपी दोनों जमा करनी होंगी.

CSJMU Result 2026 रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सूचना में सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट और ड्राफ्ट स्टेटस से जुड़ी समस्याओं जैसे मामले शामिल होने चाहिए. इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ लैपटॉप सहित एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी लाएं. टेक्निकल स्टाफ की मौजूदगी से तुरंत वेरिफिकेशन और सुधार हो पाएगा. स्टूडेंट्स को इस प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी न जाने का निर्देश दिया गया है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि ड्राफ्ट में सुधार या सब्जेक्ट में बदलाव चाहने वाले स्टूडेंट्स को अपने मूल आवेदन या एग्जाम फॉर्म की सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी. 

यूनिवर्सिटी ने संबद्ध संस्थानों को आवेदनों की व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हर जिले को अलग-अलग तारीखें आवंटित की हैं. इटावा और औरैया में 11 मार्च, कन्नौज और फर्रुखाबाद में 12 मार्च, कानपुर देहात और उन्नाव में 13 मार्च और कानपुर नगर में 14 मार्च को सुबह 11:00 बजे से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

इस बीच शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि ITEP के बीएससी, बीएड और बीए बीएड प्रीलिम्स लेवल के कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से जारी है. इच्छुक उम्मीदवारों को 10 मार्च की आखिरी तारीख से पहले अपने आवेदन जमा करने होंगे और इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

