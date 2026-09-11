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CSIR NET June 2026: 1.5 लाख कैंडिडेट्स के लिए जारी हुआ सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CSIR NET June 2026: NTA ने CSIR-UGC NET जून परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 11, 2026, 09:51 AM IST

CSIR NET June 2026: 1.5 लाख कैंडिडेट्स के लिए जारी हुआ सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CSIR UGC NET June 2026 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी. (Image Credit: Official Website Screengrab)

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CSIR NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (CSIR-UGC NET) जून परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के रैंक भी जारी किए गए हैं.  जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट  csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

CSIR-UGC NET की परीक्षा के लिए कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 1,50,057 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए. एनटीए ने 17 और 18 जुलाई को यह परीक्षा देशभर के एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित करवाई थी. इसके बाद 29 अगस्त को फाइनल आंसर की और एग्जाम स्कोर जारी किया गया था. 

CSIR NET June 2026: कैसे डाउनलोड करें अपना CSIR-UGC NET जून का रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना CSIR-UGC NET रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Joint CSIR-UGC NET June 2026 Result/Score Card के लिंक को ढूंढें.
- रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए जरूरी क्रेडेंशियल एंटर करें.
- अपनी जानकारी सबमिट करने के तुरंत बाद ही आप अपना स्कोरकार्ड एक्सेस कर पाएंगे. 
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड अपने पास सुरक्षित रख लें.

इस लिंक पर क्लिक करके भी आप फटाफट अपना CSIR-UGC NET का रिजल्ट चेक कर सकते हैं- https://cnr.nic.in/Results26/Score/Login?enc=FzCM1cz3k8ohC+69JQLEE0a8bYjxrP5YMYMZP4fujh8=

CSIR-UGC NET जून की परीक्षा की सभी पांच विषयों की फाइनल आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है. जॉइंट CSIR-UGC NET जून 2026 परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉल या csirnet@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. 

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