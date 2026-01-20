CSIR NET December Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

CSIR NET Dec 2025 Result Date: NTA दिसंबर सेशन के लिए CSIR NET का रिजल्ट जल्द ही जारी करने वाला है. जानें स्कोर कार्ड के जारी होने से जुड़ी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 20, 2026, 11:49 AM IST

CSIR NET Result 2025-26: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) दिसंबर सेशन के लिए CSIR NET का रिजल्ट जल्द ही जारी करने वाला है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रिजल्ट पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. CSIR NET की परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को भारत भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. 

CSIR NET Result 2025-26: आंसर की के बारे में जानकारी

एनटीए ने दिसंबर 2025 सेशन के लिए 18 दिसंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की थी और इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी. उम्मीदवारों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के फाइनल आंसर की को तैयार किए जाने से पहले उस पर ऑब्जेक्शन करने का समय दिया गया था. ऑब्जेक्शन को रिव्यू करने के बाद फाइनल आंसर की रिजल्ट गणना का आधार बनी. 

CSIR NET Result 2025-26: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एनटीए के CSIR NET का रिजल्ट जारी करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल (csirnet.nta.nic.in) पर जाएं.
- CSIR NET 2025-26 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि एंटर करें.
- स्कोरकार्ड देखने के लिए अपने सारे डिटेल्स एंटर करें.
- पीडीएफ स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रखें.

स्कोरकार्ड पीडीएफ में उम्मीदवारों के अंक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए योग्यता की स्थिति और प्रदर्शन के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता जैसी जानकारियां दी जाती हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in को नियमित तौर पर चेक करने की सलाह दी जाती है.

CSIR NET Result 2025-26: रिजल्ट जारी होने के बाद आगे क्या?

CSIR NET का रिजल्ट जारी करने के बाद एनटीए दिसंबर 2025 सेशन के लिए सब्जेक्टवाइज कटऑफ मार्क्स और पात्रता मानदंड भी जारी कर सकता है. कटऑफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) अवॉर्ड और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता के लिए योग्यता सीमा निर्धारित करने में सहायक होते हैं और आमतौर पर रिजल्ट के साथ या उसके तुरंत बाद जारी किए जाते हैं. सीएसआईआर नेट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता सर्टिफिकेट मिलेगा और वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर भारत की यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने या लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू करने के पात्र हो जाते हैं.

