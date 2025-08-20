CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
NTA ने CSIR NET की फाइनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी कर दी है, इस डायरेक्ट लिंक से आप इसे फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं...
CSIR NET Answer Key 2025: अगर आपने CSIR NET का पेपर दिया है तो आपको बता दें कि एनटीए ने इस परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. CSIR NET की परीक्षा 28 जुलाई को देशभर के एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर इसकी फाइनल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं.
गौरतलब है कि एनटीए ने लाइफ साइंसेज के पेपर से एक सवाल हटा दिया है जिससे इसे सॉल्व करने वाले उम्मीदवारों को पूरे मार्क्स मिलेंगे. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब जल्द ही CSIR NET के नतीजे भी जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति की जांच कर सकेंगे और अपने-अपने विज्ञान विषयों में आगे के रिसर्च मौकों की तैयारी कर सकेंगे.
CSIR NET की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.
- Final Answer Key 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन एंटर करें.
- अपना पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने सारे जवाब को वेरिफाई कर लें.
CSIR NET Answer Key 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
एनटीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआईआर नेट परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे:
सामान्य / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी- 33 फीसदी
एससी/एसटी/दिव्यांग- 25%
नोट: भाग A, B और C के लिए कोई अलग कट-ऑफ मौजूद नहीं है.
उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल करके अपना CSIR-UGC NET 2025 रिजल्ट देख सकते हैं. फाइनल आंसर की जारी होने के तुरंत बाद रिजल्ट घोषित होने की भी उम्मीद है. एक बार रिजल्ट जारी होने बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर सीधे अपने मार्क्स और क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.
