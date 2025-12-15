CSIR NET Admit Card 2025: NTA ने जारी किया सीएसआईआर नेट का एडमिट कार्ड, csir.nta.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

CSIR NET December 2025 Admit Card: एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. csirnet.nta.ac.in से इस डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट करें डाउनलोड...

CSIR NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 दिसंबर को होने वाले एग्जाम से पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. रजिस्टर्ड उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

सीएसआईआर नेट परीक्षा भारत की यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पदों और पीएचडी एंट्रेस के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा देशभर के केंद्रों पर कई शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एनटीए के दिशानिर्देशों का पालन करें.

CSIR NET Admit Card 2025: सीएसआईआर नेट का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार सिर्फ ऑफिशियल एनटीए सीएसआईआर नेट पोर्टल के माध्यम से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.

- सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एडमिट कार्ड के लिए लिंक पर क्लिक करें.

- एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें और सिक्योरिटी कोड एंटर करें.

- परीक्षा के दिन इस्तेमाल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

CSIR NET Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा और इसकी प्रिंटेड कॉपी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 18 दिसंबर को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. सुबह की शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी.

