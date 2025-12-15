FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CSIR NET Admit Card 2025: NTA ने जारी किया सीएसआईआर नेट का एडमिट कार्ड, csir.nta.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

CSIR NET December 2025 Admit Card: एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. csirnet.nta.ac.in से इस डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 15, 2025, 10:02 AM IST

CSIR NET Admit Card 2025: NTA ने जारी किया सीएसआईआर नेट का एडमिट कार्ड, csir.nta.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

CSIR NET Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CSIR NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 दिसंबर को होने वाले एग्जाम से पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. रजिस्टर्ड उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

सीएसआईआर नेट परीक्षा भारत की यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पदों और पीएचडी एंट्रेस के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा देशभर के केंद्रों पर कई शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एनटीए के दिशानिर्देशों का पालन करें.

CSIR NET Admit Card 2025: सीएसआईआर नेट का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार सिर्फ ऑफिशियल एनटीए सीएसआईआर नेट पोर्टल के माध्यम से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं.
- सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एडमिट कार्ड के लिए लिंक पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें और सिक्योरिटी कोड एंटर करें.
- परीक्षा के दिन इस्तेमाल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

CSIR NET Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा और इसकी प्रिंटेड कॉपी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 18 दिसंबर को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. सुबह की शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement