CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट PET का एडमिट कार्ड बिहार के सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड (कांस्टेबल रिक्रूटमेंट) CSBC ने जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

PET का आयोजन 15 मार्च से किया जाएगा. बोर्ड ने पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया है. आवेदकों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल कॉपी के बिना एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी. पीईटी लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण है.

CSBC Bihar Police Constable Admit Card 2026: पीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों को CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर उन्हें 'Bihar Police' टैब पर क्लिक करना होगा और 'Download Admit Card for PET of Driver Constable' वाले लिंक को खोजना होगा. लिंक को सिलेक्ट करने के बाद आवेदकों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. कैप्चा कोड एंटर करने और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें.

पीईटी और ड्राइविंग कौशल परीक्षण का विवरण

PET में उम्मीदवारों का मूल्यांकन कई फिजिकल टास्क के माध्यम से किया जाएगा. इनमें दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट शामिल हैं. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए पीईटी अनिवार्य है और यह ड्राइवर कांस्टेबल पद के लिए चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा है. इनके अलावा उम्मीदवारों को ड्राइविंग स्किल टेस्ट से भी गुजरना होगा.

सीएसबीसी बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल पीईटी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

पीईटी परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ वैलिड फोटो आईडी कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर लानी होगी. मान्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. आवेदकों को अपने ओरिजनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ लाना जरूरी है क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा सकता है.

बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को फर्जी कॉल और भर्ती एजेंटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और शारीरिक क्षमता पर आधारित है. एडमिट कार्ड में नाम या फोटो में किसी भी तरह की गलती होने पर उम्मीदवारों को तुरंत बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से