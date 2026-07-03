यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते-बनाते क्रैक की UPSC, 3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में बने अफसर

यूट्यूब पर वीडियो बनाते-बनाते पश्चिम बंगाल के कीर्ति चौधरी ने यूपीएससी क्रैक कर ली. हालांकि उनकी सफलता की राह इतनी भी आसान नहीं थी. उन्होंने 3 बार असफलता का स्वाद चखने के बाद चौथे प्रयास में कामयाबी पाई, जानें उनकी सफलता की कहानी...

अक्सर कहा जाता है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने पैशन को जारी रखना मुश्किल होता है. लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले कीर्ति चौधरी ने इस धारणा को गलत साबित किया है. एक ओर वे सोशल मीडिया पर अपने मजेदार और रिलेटेबल वीडियो के जरिए लाखों लोगों का मनोरंजन करते रहे, वहीं दूसरी ओर लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 760वीं रैंक हासिल की.

KirtiChow नाम से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं कीर्ति चौधरी

कीर्ति चौधरी सोशल मीडिया की दुनिया में KirtiChow नाम से काफी पॉपुलर हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 1.29 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां वे कॉमेडी, रोजमर्रा की जिंदगी और युवाओं से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाते हैं. कैमरे के सामने भले ही उनकी पहचान एक कंटेंट क्रिएटर की रही लेकिन कैमरे के पीछे उनके मन में सिविल सेवा में जाने का सपना पल रहा था. उन्होंने कंटेंट क्रिएशन और यूपीएससी को काफी बैलेंस करके रखा.

बी.कॉम की पढ़ाई खत्म कर शुरू की यूपीएससी की तैयारी

कीर्ति पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं. उन्होंने भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से बी.कॉम ऑनर्स की पढ़ाई की जिनमें उनका सब्जेक्ट अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स रहा. इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. लेकिन सफलता का फल थोड़ा दूर था लेकिन फेल्योर से दुखी होने के बजाय उन्होंने हर बार उससे सबक लेकर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया.

3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में क्रैक की यूपीएससी

उन्होंने साल 2022, 2023 और 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास की. इसके बाद साल 2023 और 2025 में वह मेन्स तक पहुंचे और आखिरकार उन्होंने साल 2025 में प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों को पार करते हुए 760वीं रैंक हासिल की. उनका यह सफर बताया है कि यूपीएससी में सफल होने के लिए धैर्य, निरंतरता और सही स्ट्रैटजी कितनी जरूरी है.

फिलॉसफी को बनाया ऑप्शनल सब्जेक्ट

दिलचस्प बात यह है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में फिलॉसफी को चुना. कीर्ति चौधरी के मुताबिक, हमें ऑप्शनल का चुनाव सिर्फ दिलचस्पी के आधार पर नहीं बल्कि ट्रेंड्स के हिसाब से चुनना चाहिए. अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने रेगुलर रिवीजन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू पर फोकस किया.

अपने पैशन को पूरा करने के साथ यूपीएससी में भी हासिल की फतह

यूपीएससी की कठिन तैयारी के बीच भी कीर्ति ने अपने शौक नहीं छोड़े. उन्हें कैरिकेचर आर्ट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का शौक है. उनका मानना है कि ऐसी एक्टिविटीज मानसिक तनाव कम करने, रचनात्मक सोच बनाए रखने और अनुशासन विकसित करने में मदद करती हैं. यही संतुलन उनकी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बनी. सोशल मीडिया पर भी कीर्ति अक्सर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से जुड़े मैसेज शेयर करते रहते हैं. कंटेंट क्रिएशन के साथ यूपीएससी जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल कर कीर्ति चौधरी ने यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार हो और समय का सही प्रबंधन किया जाए तो अपने पैशन और करियर दोनों में सफलता हासिल की जा सकती है.