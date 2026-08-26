IIT नहीं कर पाईं क्रैक, लेकिन आज अमेरिका में कर रहीं दो करोड़ की मोटी सैलरी वाली जॉब...जानें देवश्री भरतिया की इंस्पायरिंग स्टोरी

आज हम आपको उस लड़की की कहानी बताएंगे जिसने पुणे के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. अपनी काबिलियत के दम पर वह अमेरिका पहुंचीं और आज वॉलमार्ट में 2 करोड़ रुपये की सैलरी वाली जॉब कर रही हैं...

अगर इरादे मजबूत हों तो शुरुआती असफलताएं और सीमित संसाधन आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते. देवश्री भरतिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उनका बचपन एक मध्यमवर्गीय परिवार में बीता. उनके पिता की मंथली सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये थी. लेकिन परिवार ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया और एजुकेशन लोन लेकर उन्हें पढ़ाया, जिससे वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें.

आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं कर पाईं क्रैक

भारत में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सफलता का पैमाना आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएट होने को माना जाता है. देवश्री की सपना भी आईआईटी से पढ़ाई करने का था लेकिन वह इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल सकीं. इससे निराश होने के बावजूद उन्होंने पुणे के एक प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

इसके बाद उनकी पहली जॉब ₹30,000 प्रति माह की सैलरी वाली रही. इतने मामूली वेतन से शुरुआत करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मावी और लगातार अपनी स्किल्स को निखारने में फोकस करती रहीं.

स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में किया पोस्टग्रेजुएशन

अपनी मेहनत और निरंतर सीखने की क्षमता के बल पर वे आगे बढ़ती गईं. उन्होंने अमेरिका से स्कॉलरशिप के साथ अपनी पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिली. अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल में काम करने का मौका मिला.

यहां से एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद उन्होंने वॉलमार्ट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर जॉइन किया. यहां उनकी सैलरी कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. देवश्री अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार अपनी करियर की जर्नी और दूसरे युवाओं के लिए टिप्स शेयर करती रहती हैं.

वॉलमार्ट में कर रहीं 2 करोड़ की सैलरी वाली जॉब

आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद उन्होंने अमेरिका में अपनी पहली कार टेस्ला खरीदी और अपने माता-पिता को अमेरिका बुला लिया. उन्होंने अपने पैरेंट्स को वॉलमार्ट ऑफिस का टूर कराया. परिवार के लिए यह सिर्फ अपने बच्चे के ऑफिस में घूमने जैसा नहीं था, यह उनके कई साल के बलिदान और संघर्ष का मीठा फल भी था.

देवश्री भरतिया की कहानी से यह सीख मिलती है किसी प्रतिष्ठित कॉलेज का टैग आपको एक अच्छी शुरुआत जरूर दे सकता है लेकिन यह आपके करियर की आखिरी सीमा तय नहीं करता. अगर आपके पास लगातार सीखने का जुनून और धैर्य है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आकर या छोटे से कंपनी से शुरुआत करके भी कॉरपोरेट सेक्टर में ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं.



डिस्क्लेमर: यह खबर देवश्री भरतिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद जानकारी से तैयार की गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.