FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, जानें क्यों लेना पड़ा यह फैसला और अब कब होगा नया एग्जाम

MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, जानें क्यों लेना पड़ा यह फैसला और अब कब होगा नया एग्जाम

नर्सरी का AC फटा और पानी की तरह फैल गई आग... पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल Pims में कैसे हुई 15 नवजात की दर्दनाक मौत?

नर्सरी का AC फटा और पानी की तरह फैल गई आग... पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल Pims में कैसे हुई 15 नवजात की दर्दनाक मौत?

Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में फिर आया उछाल, जानें आज कितनी बढ़ी कीमतें, आम आदमी की पहुंच से क्यों बाहर हो रहा सोना?

सोने-चांदी के दामों में फिर आया उछाल, जानें आज कितनी बढ़ी कीमतें, आम आदमी की पहुंच से क्यों बाहर हो रहा सोना?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

IIT नहीं कर पाईं क्रैक, लेकिन आज अमेरिका में कर रहीं दो करोड़ की मोटी सैलरी वाली जॉब...जानें देवश्री भरतिया की इंस्पायरिंग स्टोरी

आज हम आपको उस लड़की की कहानी बताएंगे जिसने पुणे के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. अपनी काबिलियत के दम पर वह अमेरिका पहुंचीं और आज वॉलमार्ट में 2 करोड़ रुपये की सैलरी वाली जॉब कर रही हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 26, 2026, 10:37 AM IST

IIT नहीं कर पाईं क्रैक, लेकिन आज अमेरिका में कर रहीं दो करोड़ की मोटी सैलरी वाली जॉब...जानें देवश्री भरतिया की इंस्पायरिंग स्टोरी

Devshree Bharatia की सफलता की कहानी. (Image: Devshree Bharatia Instagram)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर इरादे मजबूत हों तो शुरुआती असफलताएं और सीमित संसाधन आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते. देवश्री भरतिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उनका बचपन एक मध्यमवर्गीय परिवार में बीता. उनके पिता की मंथली सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये थी. लेकिन परिवार ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया और एजुकेशन लोन लेकर उन्हें पढ़ाया, जिससे वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें. 

आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं कर पाईं क्रैक

भारत में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सफलता का पैमाना आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएट होने को माना जाता है. देवश्री की सपना भी आईआईटी से पढ़ाई करने का था लेकिन वह इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल सकीं. इससे निराश होने के बावजूद उन्होंने पुणे के एक प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

इसके बाद उनकी पहली जॉब  ₹30,000 प्रति माह की सैलरी वाली रही. इतने मामूली वेतन से शुरुआत करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मावी और लगातार अपनी स्किल्स को निखारने में फोकस करती रहीं. 

स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में किया पोस्टग्रेजुएशन

अपनी मेहनत और निरंतर सीखने की क्षमता के बल पर वे आगे बढ़ती गईं. उन्होंने अमेरिका से स्कॉलरशिप के साथ अपनी पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. इससे उनके करियर को एक नई दिशा मिली. अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल में काम करने का मौका मिला.

यहां से एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद उन्होंने वॉलमार्ट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर जॉइन किया. यहां उनकी सैलरी कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. देवश्री अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार अपनी करियर की जर्नी और दूसरे युवाओं के लिए टिप्स शेयर करती रहती हैं. 

वॉलमार्ट में कर रहीं 2 करोड़ की सैलरी वाली जॉब

आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद उन्होंने अमेरिका में अपनी पहली कार टेस्ला खरीदी और अपने माता-पिता को अमेरिका बुला लिया. उन्होंने अपने पैरेंट्स को वॉलमार्ट ऑफिस का टूर कराया. परिवार के लिए यह सिर्फ अपने बच्चे के ऑफिस में घूमने जैसा नहीं था, यह उनके कई साल के बलिदान और संघर्ष का मीठा फल भी था.

देवश्री भरतिया की कहानी से यह सीख मिलती है किसी प्रतिष्ठित कॉलेज का टैग आपको एक अच्छी शुरुआत जरूर दे सकता है लेकिन यह आपके करियर की आखिरी सीमा तय नहीं करता. अगर आपके पास लगातार सीखने का जुनून और धैर्य है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आकर या छोटे से कंपनी से शुरुआत करके भी कॉरपोरेट सेक्टर में ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर देवश्री भरतिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद जानकारी से तैयार की गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement