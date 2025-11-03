कन्फ्यूजन खत्म! NTA ने बताया JEE Mains 2026 की परीक्षा में क्या आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं?

क्या जेईई मेन्स 2026 की परीक्षा में उम्मीदवार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें NTA ने इस सवाल का क्या जवाब दिया...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेन 2026 की परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. एनटीए ने कहा कि हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में शुरुआत में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीटी) के दौरान ऑन-स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था लेकिन यह सुविधा जेईई (मेन) पर लागू नहीं होती है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह उल्लेख एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने वाले प्लेटफॉर्म टेम्पलेट का हिस्सा था और जेईई (मेन) में कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर सख्त मनाही है.

एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई (मेन) 2026 के लिए एक रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया है जिसमें टाइपोग्राफिकल गलती को ठीक किया गया है. नोटिफिकेशन में लिखा है, 'एनटीए जेईई (मेन) 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में टाइपोग्राफिक गलती और उम्मीदवारों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है.'

यहां क्लिक कर उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं.

JEE Mains 2026: सेशन 1 के लिए एप्लीकेशन विंडो खुली

जनवरी 2026 में होने वाली जेईई (मेन) 2026 सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर पहले ही शुरू हो चुकी है. परीक्षा का दूसरा सेशन अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें और परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट और स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से आधिकारिक एनटीए वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in देखते रहें.

