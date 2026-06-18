FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सस्ता टिकट, लेकिन खाना नहीं! जानिए एयर इंडिया के बेसिक फेयर से क्या-क्या बदलेगा?

सस्ता टिकट, लेकिन खाना नहीं! जानिए एयर इंडिया के बेसिक फेयर से क्या-क्या बदलेगा?

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

शख्स एक प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी में साढ़े चार साल से नौकरी कर रहा था लेकिन उसका ले-ऑफ कर दिया गया. लास्ट वर्किंग डे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, जानें आखिर पूरी कहानी क्या है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 18, 2026, 02:11 PM IST

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

कर्मचारी को कंपनी ने नौकरी से निकाला तो उसका लग गया जैकपॉट. (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • शख्स को साढ़े चार साल की सर्विस के बाद कंपनी ने नौकरी से निकाला
  • लास्ट वर्किंग डे पर कुछ ऐसा हुआ कि बदल गई जिंदगी
  • प्रोफेशनल लाइफ में वफादारी को लेकर शुरू हुआ बहस
  • बंदे की 70 हजार रुपये से बढ़कर 1.58 लाख रुपये हो गई सैलरी

कहते हैं कि अगर चीजें मन मुताबिक हों तो अच्छा है, लेकिन अगर मन का न हो तो कई बार उससे भी बेहतर मौके सामने आते हैं. ऐसा ही कुछ एक कर्मचारी के साथ हुआ जिसे अपनी कंपनी से निकाले जाने के कुछ ही दिनों के अंदर दोगुने से भी अधिक सैलरी वाली जॉब मिल गई. शख्स ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर किया है जिसके बाद कॉरपोरेट कंपनी में वफादारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

शख्स ने बताया कि लंबे समय तक उसकी सैलरी बेहद कम थी और सैलरी ग्रोथ का भी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा था. वह साढ़े चार साल से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था. यहां उसकी सैलरी 70 हजार रुपये महीना थी. कंपनी में उसकी सैलरी ग्रोथ बेहद कम थी लेकिन फिर भी वह लंबे समय तक उससे जुड़ा रहा. हाल ही में कंपनी के रि-स्ट्रक्चर के नाम पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया. नौकरी जाने के बाद वह काफी स्ट्रेस में था और एचआर टीम से भी उसकी काफी बहस हुई. लेकिन उसे नहीं पता था कि लास्ट वर्किंग डे वाले दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी ही बदल देगा.

लास्ट वर्किंग डे पर क्या हुआ?

कर्मचारी के आगे बताया कि जिस दिन उसका कंपनी में आखिरी वर्किंग डे था, उस दिन उसे भारत की ही एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला. इसमें उसे वर्क फ्रॉम होम की पेशकश की गई. इसका मतलब था कि उसे हर दिन ऑफिस के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं और वह घर बैठे आराम से अपना काम कर सकता था. यहां उसे सीधे क्लाइंट के लिए काम करना होगा. सबसे मजेदार बात तो यह है कि उसे इस नई कंपनी में पहले ही तुलना में कहीं अधिक सैलरी मिल रही है. पोस्ट के मुताबिक, नई नौकरी में उसकी मंथली सैलरी बढ़कर 1.58 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसके आने-जाने और दूसरे खर्चों में भी बचत होगी. 

इतनी सैलरी हाइक के बाद कर्मचारी का इस बदलाव पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है. उसने आगे बताया कि पुरानी कंपनी में इतने साल तक कम आंके जाने की वजह से उसे खुद पर ही डाउट होने लगा था कि मार्केट में उसकी ज्यादा कीमत नहीं है. लेकिन नई नौकरी मिलने के बाद यह सब कुछ एक सपने जैसा महसूस होने लगा है. उसने आगे कहा कि कभी-कभी लगातार कम वेतन और काम करने के सीमित मौके बंदे के आत्मविश्वास को इस कदर प्रभावित करते हैं कि उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगता है. 

यहां पढ़ें रेडिट पोस्ट- 

Salary hike left me shocked
by u/Rare-Rutabaga-4653 in IndiaCareers

लोगों ने इसपर कैसा रिएक्शन दिया?

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लगातार इसपर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कर्मचारी को बधाई देते हुए कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में अपनी मार्केट वैल्यू को समय-समय पर आंकना जरूरी है. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कंपनियों के लिए ज्यादा वफादारी आर्थिक रूप से इतनी फायदेमंद साबित नहीं होती. एक यूजर ने लिखा- 'करियर ग्रोथ और बेहतर मौकों के लिए समय-समय पर नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए.'

इस कहानी से समझ आता है कि कई बार जॉब का छूटना या करियर में झटका लगना, पूरे करियर का अंत नहीं होता बल्कि नए मौकों की शुरुआत भी साबित हो सकती है. हमें अपनी प्रोफेशल दुनिया में अपनी क्षमताओं, स्किल्स और मार्केट वैल्यू का समय-समय पर आकलन करते रहना जरूरी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement