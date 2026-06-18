कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

शख्स एक प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी में साढ़े चार साल से नौकरी कर रहा था लेकिन उसका ले-ऑफ कर दिया गया. लास्ट वर्किंग डे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, जानें आखिर पूरी कहानी क्या है...

शख्स को साढ़े चार साल की सर्विस के बाद कंपनी ने नौकरी से निकाला

लास्ट वर्किंग डे पर कुछ ऐसा हुआ कि बदल गई जिंदगी

प्रोफेशनल लाइफ में वफादारी को लेकर शुरू हुआ बहस

बंदे की 70 हजार रुपये से बढ़कर 1.58 लाख रुपये हो गई सैलरी

कहते हैं कि अगर चीजें मन मुताबिक हों तो अच्छा है, लेकिन अगर मन का न हो तो कई बार उससे भी बेहतर मौके सामने आते हैं. ऐसा ही कुछ एक कर्मचारी के साथ हुआ जिसे अपनी कंपनी से निकाले जाने के कुछ ही दिनों के अंदर दोगुने से भी अधिक सैलरी वाली जॉब मिल गई. शख्स ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर किया है जिसके बाद कॉरपोरेट कंपनी में वफादारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

आखिर क्या है पूरा मामला?

शख्स ने बताया कि लंबे समय तक उसकी सैलरी बेहद कम थी और सैलरी ग्रोथ का भी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा था. वह साढ़े चार साल से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था. यहां उसकी सैलरी 70 हजार रुपये महीना थी. कंपनी में उसकी सैलरी ग्रोथ बेहद कम थी लेकिन फिर भी वह लंबे समय तक उससे जुड़ा रहा. हाल ही में कंपनी के रि-स्ट्रक्चर के नाम पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया. नौकरी जाने के बाद वह काफी स्ट्रेस में था और एचआर टीम से भी उसकी काफी बहस हुई. लेकिन उसे नहीं पता था कि लास्ट वर्किंग डे वाले दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी ही बदल देगा.

लास्ट वर्किंग डे पर क्या हुआ?

कर्मचारी के आगे बताया कि जिस दिन उसका कंपनी में आखिरी वर्किंग डे था, उस दिन उसे भारत की ही एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला. इसमें उसे वर्क फ्रॉम होम की पेशकश की गई. इसका मतलब था कि उसे हर दिन ऑफिस के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं और वह घर बैठे आराम से अपना काम कर सकता था. यहां उसे सीधे क्लाइंट के लिए काम करना होगा. सबसे मजेदार बात तो यह है कि उसे इस नई कंपनी में पहले ही तुलना में कहीं अधिक सैलरी मिल रही है. पोस्ट के मुताबिक, नई नौकरी में उसकी मंथली सैलरी बढ़कर 1.58 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसके आने-जाने और दूसरे खर्चों में भी बचत होगी.

इतनी सैलरी हाइक के बाद कर्मचारी का इस बदलाव पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है. उसने आगे बताया कि पुरानी कंपनी में इतने साल तक कम आंके जाने की वजह से उसे खुद पर ही डाउट होने लगा था कि मार्केट में उसकी ज्यादा कीमत नहीं है. लेकिन नई नौकरी मिलने के बाद यह सब कुछ एक सपने जैसा महसूस होने लगा है. उसने आगे कहा कि कभी-कभी लगातार कम वेतन और काम करने के सीमित मौके बंदे के आत्मविश्वास को इस कदर प्रभावित करते हैं कि उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगता है.

यहां पढ़ें रेडिट पोस्ट-

लोगों ने इसपर कैसा रिएक्शन दिया?

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लगातार इसपर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कर्मचारी को बधाई देते हुए कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में अपनी मार्केट वैल्यू को समय-समय पर आंकना जरूरी है. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कंपनियों के लिए ज्यादा वफादारी आर्थिक रूप से इतनी फायदेमंद साबित नहीं होती. एक यूजर ने लिखा- 'करियर ग्रोथ और बेहतर मौकों के लिए समय-समय पर नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए.'

इस कहानी से समझ आता है कि कई बार जॉब का छूटना या करियर में झटका लगना, पूरे करियर का अंत नहीं होता बल्कि नए मौकों की शुरुआत भी साबित हो सकती है. हमें अपनी प्रोफेशल दुनिया में अपनी क्षमताओं, स्किल्स और मार्केट वैल्यू का समय-समय पर आकलन करते रहना जरूरी है.