CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एजुकेशन

एजुकेशन

CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CMAT Result 2026: NTA ने सीएमएटी 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. आप ऑफिशियल CMAT पोर्टल cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 18, 2026, 10:30 AM IST

CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CMAT Result 2026

CMAT Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लंबे समय से इंतजार की जा रही सीएमएटी 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा 25 जनवरी 2026 को आयोजित किए गए थे.  कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवारों अब ऑफिशियल वेबसाइट में अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

भारत भर के भागीदार संस्थानों के एमबीए और संबद्ध मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए सीएमएटी 2026 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए कुल 53453 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसमें से 41872 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें 19905 महिलाएं, 21966 पुरुष और एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे. 

CMAT 2026 का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- ऑफिशियल  CMAT पोर्टल cmat.nta.nic.in पर जाएं.
- CMAT-2026 Scorecard के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद अपना रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें. 
- आपका स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. 

CMAT 2026 स्कोरकार्ड में सेक्शन वाइज मार्क्स, कुल परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक और उम्मीदवार की फोटो जैसी अहम जानकारी शामिल होगी. यह डॉक्यूमेंट MBA एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट के तौर पर काम करता है. रिजल्ट जारी होने से पहले एनटीए ने सीएमएटी 2026 की फाइनल आंसर की भी जारी की थी. प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध उम्मीदवारों की उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की तैयार की गई थी और इसी के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किया गया है. 

उम्मीदवारों को भाग लेने वाले बिजनेस स्कूलों में आवेदन करते समय अपने सीएमएटी 2026 परसेंटाइल और स्कोर का इस्तेमाल करना होगा. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद अब इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप डिस्कशन (जीडी), पर्सनल इंटरव्यू (पीआई), काउंसलिंग सेशन और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस सहित एडमिशन के दूसरे राउंड शुरू किए जाने की उम्मीद है. 

प्रमुख एमबीए कॉलेज सीएमएटी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अपने-अपने कट-ऑफ और कॉल लिस्ट जारी करेंगे. इच्छुक उम्मीदवारों को प्रवेश कार्यक्रम और चयन मानदंडों से संबंधित अपडेट के लिए अपने पसंदीदा संस्थानों की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है.

CMAT 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

