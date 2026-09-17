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UPSC पास कर बने अफसर फिर 6 साल बाद क्यों छोड़ी सरकारी नौकरी? एक्स सिविल सर्वेंट ने बताई एक-एक वजह

आईआईटी मद्रास के पूर्व स्टूडेंट Bharani Vlsvss ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 पास की थी. लेकिन उन्होंने 6 साल की सेवा के बाद सिविल सेवा को छोड़ प्राइवेट सेक्टर में लौटने का फैसला किया. जानें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी क्या वजह बताई...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 17, 2026, 04:34 PM IST

UPSC पास कर बने अफसर फिर 6 साल बाद क्यों छोड़ी सरकारी नौकरी? एक्स सिविल सर्वेंट ने बताई एक-एक वजह

Bharani Vlsvss की क्यों छोड़ी सिविल सेवा की राह. (Image: Bharani Vlsvss Linkedin)

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यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है. हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसे देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षाओं में से एक माना जाता है. आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी अलग-अलग केंद्रीय सेवाओं में जाने का रास्ता इसी परीक्षा से खुलता है. अब एक पूर्व सिविल सर्वेंट के अनुभव ने इस पूरी व्यवस्था को एक अलग नजरिए से देखने की बहस छेड़ दी है.

आईआईटी मद्रास के पूर्व स्टूडेंट Bharani Vlsvss ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 पास की थी. उन्हें इंडियन ट्रेड सर्विस मिली थी. वे डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पद तक पहुंचे. लेकिन करीब छह साल सरकारी सेवा में रहने के बाद उन्होंने सिविल सेवा को छोड़ प्राइवेट सेक्टर में लौटने का फैसला किया. अब वह PwC इंडिया में काम कर रहे हैं. 

सरकारी नौकरी से प्राइवेट सेक्टर की ओर क्यों किया स्विच?

उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर इससे जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा.  उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा छोड़ना उनके लिए आसान फैसला नहीं था. उनके मुताबिक, सरकार में काम करना एक सम्मानजनक अनुभव रहा और उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनमें अपने काम को लेकर गहरी प्रतिबद्धता थी. इसके बावजूद समय के साथ उनका झुकाव टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और बिजनेस के बीच काम करने की तरफ बढ़ता गया. इसमें एक्सपेरिमेंट करने और काम को तेजी से करने की गुंजाइश होती है. 

भरानी ने अपने एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी बताया कि सिविल सेवाओं से प्राइवेट सेक्टर में जाना उनके लिए केवल नौकरी बदलने जैसा नहीं था. उनके अनुसार, दोनों में काम करने के तरीके और उसे मापने के तरीके अलग होते हैं. सरकारी सेवा से प्राइवेट सेक्टर में जाना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए कई चीजें दोबारी सीखनी और समझनी पड़ती हैं. ऐसे में यह एक तरह से फिर से शुरुआत करने जैसा रहा. 

यहां पढ़ें उनका पोस्ट

An Ex-officer’s perspective on why he quit civil services, and why aspirants should think beyond the exam
by u/Altruistic-Neck6149 in UPSC

सिविल सेवाओं के अंदर मौजूद असमानता का मुद्दा उठाया

इन सबके अलावा भरानी ने सिविल सेवाओं के अंदर मौजूद असमानता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक ही परीक्षा पास करके सरकारी सेवा में आने वाले दो लोगों की जिंदगी उनकी सर्विस के आधार पर काफी अलग हो सकती है. यह अंतर केवल प्रतिष्ठा या सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसरों, काम करने की परिस्थितियों, संस्थागत पहचान और जीवन की गुणवत्ता तक में दिखाई देती है.

भरानी ने सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उनका तर्क है कि आज शासन व्यवस्था पहले की तुलना में काफी जटिल हो चुकी है और ऐसे में विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ रही है. इसके बावजूद सरकारी व्यवस्था में सामान्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है. इसका असर विशेषज्ञता वाले अधिकारियों के फैसले लेने की भूमिका और करियर में आगे बढ़ने के मौकों पर भी पड़ता है. 

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में जाना कठिन था लेकिन वहीं से निकलने का रास्ता खोजना उससे भी ज्यादा कठिन काम था. आज जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो यह काम आपको थका देता है. उन्होंने कहा- आप किसी पद पर जितने ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो उससे बाहर निकलना और नए सिरे से शुरुआत करना और भी मुश्किल होता जाता है. समय के साथ ये चीजें आप पर बुरा असर डालती हैं. उन्होंने लिखा कि सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद यह भरोसा कम होता जा रहा है कि यह सौदा फायदेमंद था. उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इसे आगे देखने की भी सलाह दी.

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