AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

एजुकेशन

एजुकेशन

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

CLAT 2026: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 22, 2026, 05:24 PM IST

CLAT 2026

CLAT 2026: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार क्लैट काउंसलिंग के दूसरे राउंड के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर देख सकते हैं. क्लैट 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को खत्म हुई थी. दूसरी मेरिट लिस्ट हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अलग से उपलब्ध है. 

क्लैट 2026 की मेरिट सूची में सीट आवंटित किए गए उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चरण को समय पर पूरा करने की सलाह दी जाती है. ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा से पहले अपनी आवंटित सीट को फ्रीज, फ्लोट या वापस लेना जरूरी है. जो उम्मीदवार फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए 20,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग कंफर्मेशन फीस देना होगा.

क्लैट 2026 की मेरिट सूची प्रोविजनल है जिसका मतलब है कि उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सीटें सुरक्षित करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश और शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी. समय पर जरूरी शुल्क का भुगतान न करने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है और वह सीट अगले पात्र उम्मीदवार को दी जाएगी.

CLAT 2026 कैसे चेक और डाउनलोड करें दूसरी मेरिट लिस्ट

1. उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद उन्हें CLAT 2026 काउंसलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.
3. लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना अनिवार्य है.
4. लॉग इन करने के बाद क्लैट 2026 काउंसलिंग की दूसरी सीट आवंटन लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे डाउनलोड करके रख लें.

CLAT 2026 दूसरे राउंड का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

CLAT 2026: इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार

क्लैट 2026 काउंसलिंग के माध्यम से जिन स्टूडेंट्स को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें एडमिशन से जुड़ी आगे की औपचारिकताओं के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट, CLAT 2026 का एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), PwD या SAP प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने चाहिए.

दूसरी आवंटन लिस्ट क्लैट 2026 प्रवेश प्रक्रिया में एक अहम कदम है क्योंकि यह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कोर्स के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सीटों के आवंटन का फैसला करती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे क्लैट 2026 एडमिशन से संबंधित आगे की काउंसलिंग राउंड और अहम अपडेट्स के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

