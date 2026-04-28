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CISCE Result 2026: कब जारी होगा ICSE और ISC बोर्ड का रिजल्ट? सीनियर अधिकारी ने दिया हिंट

CISCE Result 2026: ISCE और ISC बोर्ड का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जानें नतीजों को लेकर क्या है अपडेट...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 28, 2026, 12:37 PM IST

CISCE Result 2026: कब जारी होगा ICSE और ISC बोर्ड का रिजल्ट? सीनियर अधिकारी ने दिया हिंट

ICSE Result 2026 (File Photo)

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CISCE Result 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE कभी भी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (10वीं) और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ISCE) का रिजल्ट जारी कर सकता है. बोर्ड के सीनियर अधिकारी के मुताबिक CISCE दोनों ही कक्षाओं के नतीजे अप्रैल में ही जारी करेगा. ऐसे में जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अपने रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स तैयार रखें जिससे रिजल्ट का ऐलान होते ही वे बिना किसी देरी के अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकें. रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट्स cisce.org और results.cisce.org पर एक्टिव कर दी जाएगी.

कक्षा 10 की आईसीएसई परीक्षाएं 17 फरवरी को शुरू हुई थीं और 30 मार्च को खत्म हुईं. वहीं, आईएससी कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी को साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ शुरू हुईं और 6 मार्च को खत्म हुईं. अब स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

CISCE Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

एक बार  CISCE के रिजल्ट जारी करने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से तरीके से अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Results टैब पर क्लिक करें.
- यहां ISCE 12th Result 2026 या ISC 10th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या कैप्चा कोड भरकर एंटर करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव रख लें. 

CISCE Result 2026: पिछले साल कब आए थे नतीजे?

रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं. बोर्ड ने 2024 से कंपार्टमेंट एग्जाम बंद कर दिया है. इसके बजाय रि-वेरिफिकेशन और इंप्रूवमेंट एग्जाम शुरू किया गया है. यह परीक्षा अधिकतम दो सब्जेक्ट में दी जा सकती है. साल 2025 में आईसीएसई की परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च तक चली थीं, जबकि आईएससी की परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल, 2025 तक आयोजित की गई थीं. इसके बाद सीआईएससीई ने आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 को जारी किया था. 

पिछले साल 10वीं में 99.09 प्रतिशत और बारहवीं में 99.02 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. बोर्ड ने इंप्रूवमेंट एग्जाम 12वीं के लिए 1 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक और 12वीं के लिए 30 मई से 5 जून 2025 तक आयोजित की थी. इसके नतीजे 1 अगस्त को जारी किए गए थे.

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