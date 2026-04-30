ICSE Class 10th Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें स्कोरकार्ड चेक करने का सबसे आसान तरीका

ICSE Class 10th Result 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) कक्षा 10 के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें स्कोर कार्ड चेक करने का सबसे आसान तरीका...

ICSE Class 10th Result 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) कक्षा 10 के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. डिजिलॉकर के माध्यम से भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं. इसके लिए उन्हें UID और इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी.

ICSE Class 10th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

- होमपेज पर ICSE Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना कोर्स चुनें और अपना यूआईडी, इंडेक्स नंबर, कैप्चा कोड एंटर करके Show Result पर क्लिक करें.

- आपके मार्क्स और मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसे अपने पास सेव रख लें.

ICSE Class 10th Result 2026: SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी अपना आईसीएसई 2026 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपना 7 अंकों का आईसीएसई यूआईडी टाइप करें और इसे 09248082883 पर भेजें. इस साल CISCE बोर्ड ने आईसीएसई (कक्षा 10) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की थीं. दसवीं कक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33 प्रतिशत टोटल मार्क्स लाने होंगे. पिछले साल बोर्ड ने 6 मई रिजल्ट जारी किया था जिसमें 99.47% स्टूडेंट्स पास हुए थे. CISCE स्टूडेंट्स को तनाव से बचाने के लिए टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करता.

ICSE Class 10th Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 1 मई से 4 मई 2026 तक रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन CISCE सर्विस पोर्टल के माध्यम से करना होगा. इसके लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का शुल्क लागू है. रिचेकिंग का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है. इस स्टेप के बाद भी अगर उम्मीदवार संतुष्ट नहीं होता, तो उसके पास रि-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा. यह रिचेकिंग का रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद शुरू होगी और तीन दिनोंतक उपलब्ध रहेगी. इसके लिए प्रति विषय 1,500 रुपये का शुल्क लगेगा.

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