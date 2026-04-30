ISC Class 12th Result 2026: CISCE ने जारी किया 12वीं कक्षा का रिजल्ट, जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

CISCE Board ISC 12th Result 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) कक्षा 12 के नतीजे जारी कर दिए हैं. जानें रिजल्ट देखने का सबसे आसान तरीका...

ISC Class 12th Result 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) कक्षा 12 के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. डिजिलॉकर के माध्यम से भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं. इसके लिए उन्हें UID और इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी.

ISC Class 12th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

- होमपेज पर ISC Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना कोर्स चुनें और अपना यूआईडी, इंडेक्स नंबर, कैप्चा कोड एंटर करके Show Result पर क्लिक करें.

- आपके मार्क्स और मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसे अपने पास सेव रख लें.

ISC Class 12th Result 2026: SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी अपना आईसीएसई 2026 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपना 7 नंबरों का आईएससी यूआईडी टाइप करें और 09248082883 पर भेज दें.

इस साल CISCE बोर्ड ने आईएससी (कक्षा 12) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच आयोजित की थीं. 12वीं कक्षा की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 35 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे. पिछले साल बोर्ड ने 6 मई को नतीजे जारी किए थे जिसमें 98.19% स्टूडेंट्स पास हुए थे. CISCE स्टूडेंट्स को तनाव से बचाने के लिए टॉपर्स का ऐलान नहीं करता.

ISC Class 12th Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 1 मई से 4 मई 2026 तक रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन CISCE सर्विस पोर्टल के माध्यम से करना होगा. इसके लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का शुल्क लागू है. रिचेकिंग का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है. इस स्टेप के बाद भी अगर उम्मीदवार संतुष्ट नहीं होता, तो उसके पास रि-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा. यह रिचेकिंग का रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद शुरू होगी और तीन दिनोंतक उपलब्ध रहेगी. इसके लिए प्रति विषय 1,500 रुपये का शुल्क लगेगा.



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