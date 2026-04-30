ICSE, ISC Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे देखने का सबसे आसान तरीका

CISCE Board ISC 12th, ICSE 10th Result 2026: CISCE बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के नतीजे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जानें ऑफिशियल वेबसाइट और एसएमएस से कैसे चेक करें नतीजे...

CISCE Class 10, 12 Result 2026: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) कक्षा 10 और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) कक्षा 12 के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. डिजिलॉकर के माध्यम से भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं. इसके लिए उन्हें UID और इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी.

CISCE Class 10, 12 Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

- होमपेज पर ICSE Exam Result 2026 या ISC Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना कोर्स चुनें और अपना यूआईडी, इंडेक्स नंबर, कैप्चा कोड एंटर करके Show Result पर क्लिक करें.

- आपके मार्क्स और मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसे अपने पास सेव रख लें.

CISCE Class 10, 12 Result 2026: SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स एसएमएस के जरिए भी अपना आईसीएसई 2026 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपना 7 अंकों का आईसीएसई यूआईडी टाइप करें और इसे 09248082883 पर भेजें. वहीं, आईएससी रिजल्ट 2026 देखने के लिए अपना 7 नंबरों का आईएससी यूआईडी टाइप करें और 09248082883 पर भेज दें.

इस साल CISCE बोर्ड ने आईसीएसई (कक्षा 10) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की थीं, जबकि आईएससी (कक्षा 12) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 3 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं. दसवीं कक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 33 प्रतिशत टोटल मार्क्स लाने होंगे जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 35 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे. पिछले साल बोर्ड ने 6 मई को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए थे. 10वीं में 99.47% स्टूडेंट्स और 12वीं में 98.19% स्टूडेंट्स पास हुए थे.

CISCE कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट के लिए टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करता. बोर्ड ने 2023 में आखिरी बार टॉपर्स का ऐलान किया था. 2024 और 2025 में स्टूडेंट्स को रैंकिंग न देकर तनाव से बचाने के लिए बोर्ड ने रैंक होल्डर्स की लिस्ट जारी न करने का फैसला किया था.

CISCE Class 10, 12 Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या?

जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 1 मई से 4 मई 2026 तक रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन CISCE सर्विस पोर्टल के माध्यम से करना होगा. इसके लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का शुल्क लागू है. रिचेकिंग का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है. इस स्टेप के बाद भी अगर उम्मीदवार संतुष्ट नहीं होता, तो उसके पास रि-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा. यह रिचेकिंग का रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद शुरू होगी और तीन दिनों तक उपलब्ध रहेगी. इसके लिए प्रति विषय 1,500 रुपये का शुल्क लगेगा.

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