FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है क्या असर?

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलते ही उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

Salman Khan Viral: अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

अस्पताल से लौटते ही क्यों भड़के सलमान खान? पैप्स को लताड़ा; बोले- '60 साल का हूं, लड़ना नहीं भूला'.. पढ़ें पूरा किस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, 82.45% स्टूडेंट्स हुए पास

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं, इस साल 12वीं में 82.45% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 20, 2026, 03:29 PM IST

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, 82.45% स्टूडेंट्स हुए पास

CHSE Odisha 12th Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है. उन्होंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के नतीजों का ऐलान किया. ओडिशा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 21 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. स्टूडेंट्स दोपहर 3 बजे से अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स  results.odisha.gov.in, results.digilocker.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस साल ओडिशा बोर्ड से इंटमीडिएट की परीक्षा कुल 82.45% स्टूडेंट्स ने पास की है. साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 88.80%, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 84.50% और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 88.70% रहा. इसके अलावा वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 77.27 प्रतिशत रहा.  214 स्टूडेंट्स ने 12वीं में 90 फीसदी से अधिक नंबर हासिल किए हैं.

इस साल 4,00,736 स्टूडेंट्स ने ओडिशा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. इसमें से 2,56,042 स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम के, 1,14,238 साइंस स्ट्रीम के,  24,533 स्टूडेंट्स कॉमर्स से और 5,923 स्टूडेंट्स वोकेशनल स्ट्रीम से थे. अब स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं.

CHSE Odisha 12th Result 2026: कैसे चेक करें ओडिशा बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

सीएचएसई ओडिशा कक्षा 12 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1- ऑफिशियल वेबसाइट chseodisha.nic.in और results.odisha.gov.in पर जाएं.
2- CHSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
3- अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें और रिजल्ट चेक करें.
4- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

CHSE Odisha 12th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक 

स्टूडेंट्स को अपना ओडिशा इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. आप अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ओडिशा बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को हर सब्जेक्ट में 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे और कुल मिलाकर भी उन्हें 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई
AI Influencer क्या होते हैं? बिना असली इंसान के कैसे चल रहे करोड़ों अकाउंट, कैसे-कितनी हो रही कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
Numerology: पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement