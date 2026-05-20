CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, 82.45% स्टूडेंट्स हुए पास

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं, इस साल 12वीं में 82.45% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जानें डिटेल्स...

CHSE Odisha 12th Result 2026: ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है. उन्होंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के नतीजों का ऐलान किया. ओडिशा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 21 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. स्टूडेंट्स दोपहर 3 बजे से अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स results.odisha.gov.in, results.digilocker.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल ओडिशा बोर्ड से इंटमीडिएट की परीक्षा कुल 82.45% स्टूडेंट्स ने पास की है. साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 88.80%, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 84.50% और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 88.70% रहा. इसके अलावा वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स का पास परसेंट 77.27 प्रतिशत रहा. 214 स्टूडेंट्स ने 12वीं में 90 फीसदी से अधिक नंबर हासिल किए हैं.

इस साल 4,00,736 स्टूडेंट्स ने ओडिशा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. इसमें से 2,56,042 स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम के, 1,14,238 साइंस स्ट्रीम के, 24,533 स्टूडेंट्स कॉमर्स से और 5,923 स्टूडेंट्स वोकेशनल स्ट्रीम से थे. अब स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं.

CHSE Odisha 12th Result 2026: कैसे चेक करें ओडिशा बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

सीएचएसई ओडिशा कक्षा 12 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1- ऑफिशियल वेबसाइट chseodisha.nic.in और results.odisha.gov.in पर जाएं.

2- CHSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

3- अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें और रिजल्ट चेक करें.

4- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

CHSE Odisha 12th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स को अपना ओडिशा इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. आप अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ओडिशा बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को हर सब्जेक्ट में 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे और कुल मिलाकर भी उन्हें 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है.



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